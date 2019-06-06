Низкий уровень воды в Припяти сказывается на работе пинских речников

Источник материала: Полесская правда

Речной порт в Пинске построили восемьдесят лет назад, незадолго до начала войны. Он стал центром транзитных перевозок из Украины в западные области БССР, Польшу и даже Германию. Из Украины возили зерно и нефть, в обратном направлении — силезский каменный уголь. Десятки судов ежедневно бороздили водные просторы. Работы хватало всем. Те времена речники вспоминают с ностальгией. О прежних объемах перевозок им остается только мечтать.



Сейчас главный источник прибыли для пинского порта — не доставка и транзит грузов, не перевозка пассажиров, а продажа песка. Его добывают во время дноуглубительных работ. Основные покупатели — строительные организации. Начальник порта «Пинск» Владимир Дьякончук озвучивает цифры:

— В этом году мы уже реализовали 56 000 тонн песка. Также продаем гранитный отсев. Его доставляем рудовозами из Микашевичей. За прошлый сезон успели перевезти около 30 000 тонн. Когда-то за один месяц возили по 45 000, а в лучшие годы и по 100 000…

На объемах перевозок сказалось не только снижение спроса. Из-за катастрофически низкого уровня воды в Припяти сезон у речников длится всего несколько месяцев. Последние годы судоходство заканчивали уже в конце июня — начале июля. Владимир Дьякончук в системе белорусского водного транспорта работает больше 40 лет и не перестает удивляться природным метаморфозам:

— Я вырос на Ясельде и не помню, чтобы в реках было так мало воды. Последние годы уровень воды в Припяти опускался ниже 50 сантиметров! Например, в 2014 году из Микашевичей в Пинск мы перевезли 117 000 тонн грузов, а засушливым летом 2015-го — меньше 13 000 тонн. В прошлом году за январь — апрель из Микашевичей доставили уже 10 000 тонн гранитного отсева, но за аналогичный период 2019-го — только 3900. Как говорится, почувствуйте разницу. Этой весной воды в реках было очень мало. Рудовозы приходилось грузить менее чем на 70 процентов. Ситуацию исправили дожди. Сейчас рудовозы идут со 100-процентной загрузкой.

Последние два года речникам удавалось перевозить из Микашевичей по 29 000—30 000 тонн гранитного отсева за сезон. Рассчитывают, что итоговый показатель этого года будет не ниже. Впрочем, конкретных планов пинчане не строят. Главное, чтобы Припять не подвела.