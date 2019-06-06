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Низкий уровень воды в Припяти сказывается на работе пинских речников
07.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Речной порт в Пинске построили восемьдесят лет назад, незадолго до начала войны. Он стал центром транзитных перевозок из Украины в западные области БССР, Польшу и даже Германию. Из Украины возили зерно и нефть, в обратном направлении — силезский каменный уголь. Десятки судов ежедневно бороздили водные просторы. Работы хватало всем. Те времена речники вспоминают с ностальгией. О прежних объемах перевозок им остается только мечтать.
На объемах перевозок сказалось не только снижение спроса. Из-за катастрофически низкого уровня воды в Припяти сезон у речников длится всего несколько месяцев. Последние годы судоходство заканчивали уже в конце июня — начале июля. Владимир Дьякончук в системе белорусского водного транспорта работает больше 40 лет и не перестает удивляться природным метаморфозам:
Последние два года речникам удавалось перевозить из Микашевичей по 29 000—30 000 тонн гранитного отсева за сезон. Рассчитывают, что итоговый показатель этого года будет не ниже. Впрочем, конкретных планов пинчане не строят. Главное, чтобы Припять не подвела.
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