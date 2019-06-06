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Установка охранной сигнализации в доме или квартире – надёжный способ избежать краж
07.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Способов для проникновения в чужую квартиру существует много, — отметил Николай Чечун. – Преступники идут на любые хитрости, чтобы нажиться на чужом имуществе, а замки, металлические двери и решетки не являются стопроцентной гарантией безопасности.
Сегодня одним из самых надежных способов обезопасить свое имущество от преступных посягательств является установка охранной сигнализации.
Принимая под свою охрану дома, квартиры, дачи, гаражи подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь берут на себя всю ответственность по сохранности имущества. Высокая мобильность и техническая оснащенность позволяет нарядам групп задержания в короткие сроки пребывать в места поступления сигналов тревоги, не оставляя при этом никаких шансов для правонарушителей.
Помещения, оборудованные средствами сигнализации, принимаются под охрану, как на определенные часы суток, так и на любые сроки, когда владелец квартиры отсутствует. Постановка и снятие с охраны квартиры производится индивидуальным ключом. Тревожная сигнализация круглосуточно обеспечивает экстренный вызов наряда милиции любым членом вашей семьи при угрозе разбойных нападений, попытки проникновения незнакомых лиц в вашу квартиру.
Департамент охраны МВД Беларуси оказывает физическим лицам на договорной основе следующие охранные услуги:
Заместитель начальника РОВД Николай Чечун рекомендует жителям Пинска и района воспользоваться услугами Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по оборудованию домов, квартир охранной сигнализацией.
По любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества и имеющейся информации о лицах, их совершающих, обращайтесь в Пинский РОВД по телефонам: 32-36-01, 31-20-44, 139 либо 687-75-46.
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