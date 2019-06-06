Установка охранной сигнализации в доме или квартире – надёжный способ избежать краж

Источник материала: Полесская правда



По криминальной статистике, в Пинском районе кражи имущества составляют большую часть всех уголовных преступлений, и их доля в общей структуре преступности остается достаточно высока. Сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника РОВД Николай Чечун.

По итогам 5 месяцев 2019 года на территории района зарегистрировано 54 кражи имущества (в 2018 году — 52), 22 кражи совершено из жилищ граждан (в 2018 году — 25), из квартир и частных домов совершено 20 краж (в 2018 году — 19).

– Способов для проникновения в чужую квартиру существует много, — отметил Николай Чечун. – Преступники идут на любые хитрости, чтобы нажиться на чужом имуществе, а замки, металлические двери и решетки не являются стопроцентной гарантией безопасности.

Сегодня одним из самых надежных способов обезопасить свое имущество от преступных посягательств является установка охранной сигнализации.

Принимая под свою охрану дома, квартиры, дачи, гаражи подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь берут на себя всю ответственность по сохранности имущества. Высокая мобильность и техническая оснащенность позволяет нарядам групп задержания в короткие сроки пребывать в места поступления сигналов тревоги, не оставляя при этом никаких шансов для правонарушителей.

Помещения, оборудованные средствами сигнализации, принимаются под охрану, как на определенные часы суток, так и на любые сроки, когда владелец квартиры отсутствует. Постановка и снятие с охраны квартиры производится индивидуальным ключом. Тревожная сигнализация круглосуточно обеспечивает экстренный вызов наряда милиции любым членом вашей семьи при угрозе разбойных нападений, попытки проникновения незнакомых лиц в вашу квартиру.

Во избежание неблагоприятных ситуаций и для предупреждения преступлений на территории Пинского района с 5 по 18 июня 2019 года проводятся агитационно-профилактические мероприятия по предупреждению краж имущества и взятию под охрану объектов и жилых домов физических и юридических лиц.

Департамент охраны МВД Беларуси оказывает физическим лицам на договорной основе следующие охранные услуги:

монтаж и наладка средств и систем охраны, установок видеонаблюдения (в удобное для заказчика время, рассрочка на оплату выполненных работ с оставляет шесть месяцев. Пенсионерам и иным категориям граждан предусмотрена льгота);

охрана жилых домов (помещений) физических лиц с использованием средств и систем охраны (абонентская плата – 8,75 руб. в месяц);

контроль средств и систем охраны (вне зоны реагирования нарядов ГЗ, абонентская плата – 3,50 руб.);

прием сигналов тревоги систем тревожной сигнализации (0,59 коп. в час).

Заместитель начальника РОВД Николай Чечун рекомендует жителям Пинска и района воспользоваться услугами Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по оборудованию домов, квартир охранной сигнализацией.

По любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества и имеющейся информации о лицах, их совершающих, обращайтесь в Пинский РОВД по телефонам: 32-36-01, 31-20-44, 139 либо 687-75-46.