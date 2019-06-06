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Госавтоинспекция подвела итоги акции «Внимание – дети!»
07.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
5 июня на территории Брестской области завершилось специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Об итогах акции корреспонденту pinsknews.by рассказали в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.
За неиспользование в светлое время суток ближнего света фар к административной ответственности привлечены 984 водителя, выявлены 284 нарушения правил перевозки детей-пассажиров и 231 факт не пропуска пешеходов на пешеходных переходах. В период проведения СКМ с участием несовершеннолетних произошло 3 ДТП, в результате которых 3 ребенка получили ранения. По вине детей зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия.
Госавтоинспекторы обращают внимание взрослых! Каждый день напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения, а также своим личным примером показывайте, как безопасно вести себя на дороге!
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