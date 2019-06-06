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Грозы и до 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 июня

07.06.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Грозы и до 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 июня
Фото из открытых источников

Грозы и до 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 июня Июнь в этом году ожидается теплее обычного - Белгидромет
В субботу, 8 июня, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - 26-31 со знаком «плюс».

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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