Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - 26-31 со знаком «плюс».
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Грозы и до 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 июня
07.06.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - 26-31 со знаком «плюс».
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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