Лишь 8 матчей чемпионата Беларуси собирали больше зрителей, чем детское класико брестского «Динамо» и БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал брестского «Динамо» привел сравнительную статистику посещаемости матчей нынешнего чемпионата Беларуси в высшей лиге и детского класико против БАТЭ , которое накануне собрало на трибунах ОСК «Брестский» 5150 зрителей. Это абсолютный рекорд белорусского детско-юношеского футбола.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Примечателен тот факт, что это девятый результат среди прошедших 10 туров высшей лиги - 2019 (80 матчей).

Большее число зрителей, чем юные футболисты «Динамо-Брест» и БАТЭ, собрали лишь 8 матчей, в пяти из которых принимала участие главная команда «Динамо-Брест»:

БАТЭ — «Динамо-Брест» — 11269

«Динамо-Брест» — «Неман» — 9296

«Динамо-Брест» — «Дняпро» — 9126

«Динамо-Брест» — «Городея» — 8269

«Гомель» — «Шахтер» — 7500

«Динамо-Брест» — «Славия» — 7252

«Гомель» — БАТЭ — 7200

БАТЭ — «Торпедо» Минск — 5800

U13: «Динамо-Брест» — БАТЭ — 5150.