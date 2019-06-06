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Лишь 8 матчей чемпионата Беларуси собирали больше зрителей, чем детское класико брестского «Динамо» и БАТЭ

07.06.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал брестского «Динамо» привел сравнительную статистику посещаемости матчей нынешнего чемпионата Беларуси в высшей лиге и детского класико против БАТЭ, которое накануне собрало на трибунах ОСК «Брестский» 5150 зрителей. Это абсолютный рекорд белорусского детско-юношеского футбола.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Примечателен тот факт, что это девятый результат среди прошедших 10 туров высшей лиги - 2019 (80 матчей).

Большее число зрителей, чем юные футболисты «Динамо-Брест» и БАТЭ, собрали лишь 8 матчей, в пяти из которых принимала участие главная команда «Динамо-Брест»:

БАТЭ — «Динамо-Брест» — 11269
«Динамо-Брест» — «Неман» — 9296
«Динамо-Брест» — «Дняпро» — 9126
«Динамо-Брест» — «Городея» — 8269
«Гомель» — «Шахтер» — 7500
«Динамо-Брест» — «Славия» — 7252
«Гомель» — БАТЭ — 7200
БАТЭ — «Торпедо» Минск — 5800
U13: «Динамо-Брест» — БАТЭ — 5150.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Большее число зрителей, чем юные футболисты «Динамо-Брест» и БАТЭ, собрали лишь 8 матчей, в пяти из которых принимала участие главная команда «Динамо-Брест».
 
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