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Лишь 8 матчей чемпионата Беларуси собирали больше зрителей, чем детское класико брестского «Динамо» и БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Телеграм-канал брестского «Динамо» привел сравнительную
Примечателен тот факт, что это девятый результат среди прошедших 10 туров высшей лиги - 2019 (80 матчей).
Большее число зрителей, чем юные футболисты «Динамо-Брест» и БАТЭ, собрали лишь 8 матчей, в пяти из которых принимала участие главная команда «Динамо-Брест»:
БАТЭ — «Динамо-Брест» — 11269
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Лишь 8 матчей чемпионата Беларуси собирали больше зрителей, чем детское класико брестского «Динамо» и БАТЭ
Большее число зрителей, чем юные футболисты «Динамо-Брест» и БАТЭ, собрали лишь 8 матчей, в пяти из которых принимала участие главная команда «Динамо-Брест».
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