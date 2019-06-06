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Зеленский заявил о потере контроля Москвой над наемниками

07.06.2019 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский заявил о потере контроля Москвой над наемниками

фото: unian.net

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

В результате обстрела двое украинских военных погибли, 10 пострадали, передает УНИАН.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует как минимум о частичной утрате управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – цитирует Зеленского пресс-служба.

Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных. "Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Хоть бы кто отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня,...
 
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