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К сведению: отныне вашу "Яндекс.Почту" может читать ФСБ

07.06.2019 14:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Яндекс» согласился передать ФСБ ключи дешифровки



Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил информацию о готовности компании передать ключи ФСБ для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».

«Ситуация очень простая: есть закон Яровой, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал он РБК.

4 июня издание рассказало, что ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». По данным издания, соответствующее письмо было отправлено компании несколько месяцев назад, однако она так и не выполнила это требование, несмотря на то, что должна была сделать это в течение 10 дней.

В настоящее время «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» включены в реестр распространения информации (ОРИ). Согласно «закону Яровой», находящийся в этом реестре сервис обязан предоставить по требованию ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

После появления публикации РБК «Яндекс» распространил официальное заявление по этому вопросу. В нем он заявил, что ФСБ выдвигает аналогичные требования всем сервисам, включенным в ОРИ. При этом в компании отметили, что закон о предоставлении ключей для дешифровки не включает в себя требование «о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика».


«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заявили тогда в компании.

Согласно «закону Яровой», ФСБ может потребовать передать «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей» у любого сервиса из реестра.

 
 
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«Яндекс» согласился передать ФСБ ключи дешифровки
 
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