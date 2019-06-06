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Не хотел больше жить? Освободившийся после срока за наркотики гомельчанин вскрыл вены на крыльце облисполкома

07.06.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром на крыльце Гомельского облисполкома молодой парень вскрыл себе вены.

Об инциденте сообщил Telegram-канал NEXTA. «Были маски-шоу и море крови», — пишет блогер.



Информацию об этом Еврорадио подтвердили в главном управлении здравоохранения ведомства. Подробностей происшествия не сообщают. Пока неизвестно, жив он или нет.

В "скорой" Еврорадио сообщили, что информацию о состоянии здоровья пациентов не разглашают.

Позже пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала TUT.by: "Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу".



По словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Юрия Пилькевича,  прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с травмами обеих рук. Его поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали с предварительным диагнозом "Резаные раны обоих предплечий".

"Милиция установила личность гражданина. Им оказался 34-летний житель Гомельского района. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Состоял на учете у нарколога. 

Уроженец Гомельского района освободился из мест лишения свободы в апреле нынешнего года, где отбывал наказание по наркотической статье. Также по решению суда ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма и наркомании", — цитирует чиновника gp.by.



 
 
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Сегодня утром на крыльце Гомельского облисполкома молодой парень вскрыл себе вены.
 
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