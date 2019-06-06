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Не хотел больше жить? Освободившийся после срока за наркотики гомельчанин вскрыл вены на крыльце облисполкома
Источник материала: Партизан
Сегодня утром на крыльце Гомельского облисполкома молодой парень вскрыл себе вены.
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В "скорой" Еврорадио сообщили, что информацию о состоянии здоровья пациентов не разглашают.
Позже пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала TUT.by: "Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу".
По словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Юрия Пилькевича, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с травмами обеих рук. Его поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали с предварительным диагнозом "Резаные раны обоих предплечий".
"Милиция установила личность гражданина. Им оказался 34-летний житель Гомельского района. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Состоял на учете у нарколога.
Уроженец Гомельского района освободился из мест лишения свободы в апреле нынешнего года, где отбывал наказание по наркотической статье. Также по решению суда ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма и наркомании", — цитирует чиновника
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Не хотел больше жить? Освободившийся после срока за наркотики гомельчанин вскрыл вены на крыльце облисполкома
Сегодня утром на крыльце Гомельского облисполкома молодой парень вскрыл себе вены.
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