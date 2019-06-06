Не хотел больше жить? Освободившийся после срока за наркотики гомельчанин вскрыл вены на крыльце облисполкома

Еврорадио подтвердили в главном управлении здравоохранения ведомства. Подробностей происшествия не сообщают. Пока неизвестно, жив он или нет. Информацию об этомподтвердили в главном управлении здравоохранения ведомства. Подробностей происшествия не сообщают. Пока неизвестно, жив он или нет.





В "скорой" Еврорадио сообщили, что информацию о состоянии здоровья пациентов не разглашают.





Позже пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова рассказала TUT.by: "Дежурные облисполкома заметили в мониторе камер видеонаблюдения, что на крыльце человек, который ведет себя неадекватно. Вышли оказать помощь — и увидели кровь. Вызвали скорую и милицию. Мужчина пытался оказать сопротивление, визуально он был то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Его увезли в больницу".













По словам официального представителя УВД Гомельского облисполкома Юрия Пилькевича, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с травмами обеих рук. Его поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали с предварительным диагнозом "Резаные раны обоих предплечий".





"Милиция установила личность гражданина. Им оказался 34-летний житель Гомельского района. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Состоял на учете у нарколога.



