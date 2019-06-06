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На последних торгах недели подешевели все валюты

07.06.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам пятничных торгов валютная корзина подешевела на 0,15%, но по итогам недели был зафиксирован рост на 0,23%.

Курс доллара упал сразу на 0,0066 рубля до 2,0925 BYN/USD.

Курс евро снизился на 0,0016 рубля до 2,3568 BYN/EUR.

Курс российского рубля опустился на 0,0036 рубля до 3,2170 BYN/100 RUB.

По итогам первой летней недели 3—7 июня 2019 года белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю

доллар подешевел на 0,30%
евро подорожал на 0,79%
российский рубль укрепился на 0,30%
валютная корзина потяжелела на 0,23%.

Напомним, что по итогам мая белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.

Россия

Повышение стоимости нефти положительно повлияло на стоимость российского рубля. Банк России понизил официальный курс доллара расчётами на завтра на 19 копеек до 65,0395 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра снизился всего на копейку до 73,2605 RUB/EUR.

 
 
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По итогам пятничных торгов валютная корзина подешевела на 0,15%, но по итогам недели был зафиксирован рост на 0,23%.
 
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