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Состояние не внушает оптимизма: Бари Алибасову стало хуже

07.06.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Алибасов по-прежнему находится в медикаметнозной коме.

Официального подтверждения информации в данный момент нет. 

Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин заявлял, что Бари Алибасова планируют вывести из медикаментозного сна утром 7 июня.

 
 
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Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
 
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