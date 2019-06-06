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Состояние не внушает оптимизма: Бари Алибасову стало хуже
Источник материала: Партизан
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Алибасов по-прежнему находится в медикаметнозной коме.
Официального подтверждения информации в данный момент нет.
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин заявлял, что Бари Алибасова планируют вывести из медикаментозного сна утром 7 июня.
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Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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