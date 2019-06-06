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«Я старый и побитый чувак, у меня больше 30 операций». Боец ММА больше не в силах терпеть боль

07.06.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе завершил карьеру известный американский тяжеловес нигерийского происхождения Мохаммед Лаваль, по прозвищу Кинг Мо, которого многие знают по выступлениям в Strikeforce и Bellator. 38-летний боец намекал об уходе еще весной 2018-го, но объявил только сейчас.

«Я старый и побитый чувак, у меня больше 30 операций». Боец ММА больше не в силах терпеть боль
Последний год у Мохаммеда не задался. Он проиграл три боя подряд жесткими нокаутами. В воскресенье Лаваль объявил об уходе и объяснил причину: у него огромные проблемы со здоровьем. 

Такого эмоционального монолога мы еще не слышали.

«Долго об этом думал, но решение нужно было принимать. Я закончил. Практически всю карьеру я дрался через боль – у меня слишком серьезные проблемы с ногами. Вы можете заметить, как я хромаю между раундами, но я всегда старался скрывать боль. Факт остается фактом: почти всю карьеру я дрался без ног. Все настолько плохо, что сейчас я даже не могу пробежаться.

У меня было слишком много травм, слишком много операций – больше 30, если не 40. С возрастом мне стало сложнее держать вес. У меня гипертиреоз (заболевание щитовидной железы – Sports.ru).

Очень много травм! Мне заменили бедро, сделали пять операций на крестообразных связках, я перенес стафилококк. Это было мучительно страшно. Чтобы вывести инфекцию, нужно было принимать пять разных антибиотиков. Мне ставили капельницы: одна закапывалась – ставили новую. Сейчас мне 38 лет, а мой вес всего 89 кг. С меня спадает любая одежда.



Моему организму все тяжелее переносить операции. После первой анестезии я сразу пошел в кино. Сейчас после анестезии я не могу прийти в себя и не могу понять, где я нахожусь.

Если честно, я думал о завершении карьеры еще перед боем с Прохазкой. У меня была странная походка. Я ломал правое бедро и пять лет странно ходил, пока не сделал операцию. Мне нужна полная замена бедра. После операции я понял: я не смогу заниматься боями слишком долго.

В моем бедре титан. Возможно, я первый или второй боец в истории, кто вернулся с железом в бедре и продолжил выступать на высоком уровне. Когда я прохожу гребаный досмотр, металлоискатель начинает пищать. Когда я прихожу на концерт, рамка заходится в сирене. Хотя тренироваться с титаном в бедре было забавно. Я слышал, как моя нога лязгает. Иногда она клацает во время ходьбы. Но после операции я хотя бы мог сам надеть туфли и зашнуровать кроссовки – до этого я не мог согнуться. 

Проблемы с бедром начались еще до боя с Мусаси (бой за титул Strikeforce прошел в 2010-м – Sports.ru). После этого поединка проблемы ухудшились. Это очень серьезно. Перед боем с Куинтоном Джексоном два года назад мне активно кололи кортизон, чтобы ослабить боль. Когда боль возвращалась, я снова просил укол. Доку тоже было непросто. Иногда нога так опухала, что для укола нужно было привлекать несколько врачей: один поднимал ержал ногу – второй делал инъекцию. Порой от уколов не оставалось живого места.

После боя с Прохазкой я сказал себе: «Стоп! Хватит!» Мое тело не то, что было раньше. Я старый. Я старый и побитый чувак. Больше я не могу. Я просто сдался и погас. Я устал сражаться с этой болью. Я завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Только из-за этого.


Мое мышление изменилось. Раньше я хотел причинять людям боль, но теперь не хочу этого. У меня есть дети. Я хочу уметь ходить с ними, играть с ними, а не просто сидеть в кресле. Для нормальной жизни мне нужна полная замена тазобедренного сустава и замена левого локтя – он просто не сгибается.

Хочу тренировать и наслаждаться жизнью. Просто хочу вернуться к нормальной человеческой жизни, найти работу, занять себя чем-то. Надо всегда оставаться занятым – после боев у меня будет много свободного времени. Но мне хотелось бы тренировать и передавать опыт, который когда-то передали мне. Возможно, я поработаю с боксерами. Тяжеловес Майкл Хантер – мой хороший друг. Он мог подраться с Энтони Джошуа на прошлых выходных, но Эй Джей выбрал Энди Руиса.

Возможно, я хотел бы сделать что-то вместе с Bellator. Я обязан своей карьерой всем боссам промоушена – без них у меня не было бы ничего. Я ребенок родителей-эммигрантов. Когда моя семья приехала в США, у нас ничего не было. Но в смешанных единоборствах я вырос в полноценного мужчину.

Жалею ли о чем-то? Возможно, только о том, что мне следовало бы начать карьеру в среднем весе. В остальном все нормально. Но теперь все. Моей карьере конец. Это конец».

У Лаваля была очень хорошая карьера в борьбе – чемпион США, участник чемпионата мира. В 2008-м Мо перешел в смешанные единоборства и добился определенных успехов.

За 10 лет Лаваль выиграл 21 бой при девяти поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. В 2010-м Мо победил в тяжелом пятираундовом бою Гегарда Мусаси и стал чемпионом Strikeforce в полутяжелом весе, в 2015-м победил на Гран-при тяжеловесов лучшего ММА-промоушена Японии Rizin и провел полтора десятка боев в Bellator.

Завершение карьеры получилось провальным: Лаваль проиграл нокаутом три боя подряд.

Но сегодня у него другие заботы.


 
 
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На этой неделе завершил карьеру известный американский тяжеловес нигерийского происхождения Мохаммед Лаваль, по прозвищу Кинг Мо, которого многие знают по...
 
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