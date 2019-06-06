Оршу накрыло волной ядовитого газа

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Как сообщает "Витебская Весна", 27 мая в районе Молодежной улице было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза, а 28 мая в районе улицы Ленина концентрация этого газа составляла 1,7 ПДК, заборы воздуха проводились в час ночи.





29 мая в районе Молодежной улице в 7:00 зафиксированно превышение норматива качества в 2,6 раза. Также в районе ул. Ленина 3 июня в срок отбора проб 1:00 зафиксировано превышение норматива качества в 1,7 раза по диоксиду азота.





В первых двух случаях в Орше был юго-западный ветер, а в третьем - южный, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.





Диоксид азота применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе. Это ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха.









Иногда диоксид азота называют «лисьим хвостом» из-за его бурого цвета. Стоит отметить, что это вещество высокотоксичное, даже в небольших концентрациях оно раздражает дыхательные пути, а в больших - вызывает отек легких.





Кроме того, диоксид азота вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в ней гемоглобина.