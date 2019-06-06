Арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев запускает в Минске новую музыкальную площадку

Источник материала: KYKY

В Минске недалеко от станции метро Октябрьская заработает пространство «Меломаны». Это сезонная открытая площадка, куда обещают возить больше «актуальных артистов и коллективов». Среди авторов проекта – арт-директор и промоутер бара «Хулиган» Макс Старцев, который и анонсировал запуск «Меломанов» в Facebook.

Как пишет 34mag.net, площадка появится рядом с баром «Курилка». Здесь собираются, помимо концертов, проводить лекции и поэтические вечера. Первое мероприятие запланировано на 14 июня, закрыться хотят уже к октябрю.

Идея «Меломанов»

В интервью Макс Старцев пояснил, как и для чего создаются «Меломаны»: «Мы искали одновременно артистов и с именем, и чтобы они были чем-то новым для города. Все упирается в живую музыку и наше желание продвигать артистов, которых слушаем мы сами. <...> Каждому артисту объясняем: вот, хотим оживить город, тут мало живой музыки. В первую очередь хочется привезти артистов, которых здесь еще не было. Это просветительская функция. Будем делать и лекционные, и поэтические вечера».

Говоря о самой территории, Старцев отметил, что дворик вместит в себя 250 человек (а кто-то говорит, что и всех 300). В конце августа там организуют масштабный ивент с «серьезными именами». Вообще, глобальная цель Макса – превратить «Меломаны» в колыбель для тех, кто устал от Зыбицкой. И, соответственно, от Октябрьской.

Каких артистов здесь ждать

По информации на странице «Меломанов» в Facebook, сезон откроют московская группа «Наадя» и пианистка Варя Чиркина. Стоимость входа – 30 рублей (билеты по ссылке ). 15 июня концерт даст минский коллектив «Союз». 22 июня в Минске дебютирует музыкант Sirotkin, 12 июля для беларусов выступит группа «Пасош».