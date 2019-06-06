ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев запускает в Минске новую музыкальную площадку

07.06.2019 13:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске недалеко от станции метро Октябрьская заработает пространство «Меломаны». Это сезонная открытая площадка, куда обещают возить больше «актуальных артистов и коллективов». Среди авторов проекта – арт-директор и промоутер бара «Хулиган» Макс Старцев, который и анонсировал запуск «Меломанов» в Facebook.

Как пишет 34mag.net, площадка появится рядом с баром «Курилка». Здесь собираются, помимо концертов, проводить лекции и поэтические вечера. Первое мероприятие запланировано на 14 июня, закрыться хотят уже к октябрю.

Идея «Меломанов»

В интервью Макс Старцев пояснил, как и для чего создаются «Меломаны»: «Мы искали одновременно артистов и с именем, и чтобы они были чем-то новым для города. Все упирается в живую музыку и наше желание продвигать артистов, которых слушаем мы сами. <...> Каждому артисту объясняем: вот, хотим оживить город, тут мало живой музыки. В первую очередь хочется привезти артистов, которых здесь еще не было. Это просветительская функция. Будем делать и лекционные, и поэтические вечера».

Говоря о самой территории, Старцев отметил, что дворик вместит в себя 250 человек (а кто-то говорит, что и всех 300). В конце августа там организуют масштабный ивент с «серьезными именами». Вообще, глобальная цель Макса – превратить «Меломаны» в колыбель для тех, кто устал от Зыбицкой. И, соответственно, от Октябрьской. 

Каких артистов здесь ждать

По информации на странице «Меломанов»  в Facebook, сезон откроют московская группа «Наадя» и пианистка Варя Чиркина. Стоимость входа – 30 рублей (билеты по ссылке). 15 июня концерт даст минский коллектив «Союз». 22 июня в Минске дебютирует музыкант Sirotkin, 12 июля для беларусов выступит группа «Пасош».   

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске недалеко от станции метро Октябрьская заработает пространство «Меломаны». Это сезонная открытая площадка, куда обещают возить больше «актуальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
На последних торгах недели подешевели все валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика