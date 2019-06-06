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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «СПОРТ – ЭТО ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО» ОТКРЫЛАСЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Выставка организована в рамках Культурной программы II Европейских игр и является частью масштабного выставочного проекта «Европейские игры – европейское искусство».

Отправная точка 15 экспозиционных залов – коллекция архивных фотографий и киноматериалов (более 500 экземпляров), иллюстрирующих особенности культуры спортивного тела в советский период. Фотографии и кинокадры спортивных соревнований, всесоюзных спартакиад, портреты выдающихся спортсменов того времени – это документы целой эпохи, когда культ здорового, сильного тела ассоциировался с молодостью и мощью страны, а массовое увлечение спортом было частью глобального процесса воспитания «человека будущего».

Помимо материалов из собрания Белорусского государственного архива кино-фото-документов, на выставке представлены произведения современных авторов из разных стран.

Международный арт-вернисаж поддержали фотографы и художники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии.

Так, литовская экспозиция «Aqueous» представляет цветные подводные фотоработы. Их автор Рита Станкевичюте-Казакевичене запечатлела знаменитых литовских чемпионов по плаванию во время погружения в воду, позволяя зрителю посмотреть на этот вид спорта с другой стороны.

В зале «Вся страна – наш стадион», где представлены работы белоруса Вадима Качана, – 65 фотографий из 1980-х годов.

Фонд Гейдара Алиева (Азербайджан) привез 21 скульптуру, которые экспонировались на выставке, проходившей в рамках I Европейских игр (Баку, 2015).

В приветственном слове директор Национального центра современных искусств Сергей Криштаповичотметил, что архивная фотография дает возможность увидеть, как был прекрасен советский спорт и само физкультурное спортивное движение. Он также выразил надежду, что экспозиция станет мотивирующей составляющей всех соревнований.

Наталья Карчевская, заместитель министра культуры Республики Беларусь, отметила, что ІІ Европейские игры – это не только важное спортивное, но и культурное мероприятие, так как достижения спортсменов всегда впоследствии воплощаются в произведениях искусства. Наталья Владимировна выразила уверенность в том, что всем будет очень интересно, помимо спортивных состязаний, посетить и культурные объекты.

Надежду на то, что традицию проведения выставочных проектов во время Игр продолжат другие страны, выразил Ханлар Фатиев, президент федерации плавания и депутат парламента Азербайджана.

Ольга Григорьева, начальник отдела по организации и проведению Культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» отметила, что во время проведения II Европейских игр гости и жители столицы откроют не только спортивную Беларусь, но и культурную. А лучше сориентироваться в программе культурных мероприятий позволят специально разработанные брошюры, буклеты и календарь культурных событий на официальном сайте II Европейских игр в разделе «Беларусь».

Среди почетных гостей на открытии также присутствовали:

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов – Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

Эмин Маммадов – куратор выставки спортивной скульптуры азербайджанских мастеров «Вместе мы сила!», посвященной I Европейским играм, Советник Фонда и Центра Гейдара Алиева по вопросам Культуры и Искусства.

Миндовгас Габренас – 2-ой секретарь Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь.

Международная выставка «Спорт – это высокое искусство» – одна из ступеней на пути к яркому лету наших общих побед!

 
 
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Выставка организована в рамках Культурной программы II Европейских игр и является частью масштабного выставочного проекта «Европейские игры – европейское...
 
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