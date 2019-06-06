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Четвероклассники из СШ №2 вошли в число победителей Международной обучающей викторины «Твои права и обязанности ученик»
07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления дети не знают, как поступить в конкретной ситуации, как защитить свои права. Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году, ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия). Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за какие проступки ждет наказание не только от взрослых, но и от государства. Вот зачем надо знать свои права.
Янина МАВИЧ
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Четвероклассники из СШ №2 вошли в число победителей Международной обучающей викторины «Твои права и обязанности ученик»
Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления дети не знают, как поступить...
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