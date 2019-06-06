Четвероклассники из СШ №2 вошли в число победителей Международной обучающей викторины «Твои права и обязанности ученик»

Источник материала: Новости Хотимска

Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления дети не знают, как поступить в конкретной ситуации, как защитить свои права. Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году, ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия). Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за какие проступки ждет наказание не только от взрослых, но и от государства. Вот зачем надо знать свои права.

Учащиеся СШ №2 Хотимска знают свои права и обязанности на отлично. Это подтверждают результаты Международной обучающей викторины «Твои права и обязанности ученик», которую в 2019 году организовала Ассоциация международных викторин и конкурсов. Как рассказала корреспонденту «ШК» педагог школы Елена Шитова в мероприятии приняли участие вовсе не выпускники, а учащиеся четвертых классов. «Дарья Приблудина, Марина Зуева, Мария Гапончик, Артем Лавринович и Наталья Волобуева не просто решились принять участие в Международной викторине, а продемонстрировали высокий уровень знаний. Все ребята получили Дипломы победителей», — с гордостью делится учитель.

Ее напарница, педагог Татьяна Комиссарова отметила, что ребята отвечали на вопросы без страха, уверенные в своих знаниях. А ведь темы поднимались сложные, не каждый взрослый мог бы ответить правильно.

И учителя, и родители могут смело гордиться своими детьми. Неизвестно, станут ли в будущем ребята юристами, но уже сегодня можно уверенно говорить: они знают на что имеют право, и каковы их обязанности.

Янина МАВИЧ