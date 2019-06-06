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Хотимские спасатели: безопасности много не бывает
07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, вкусным, веселым, воздушным и… самое главное –БЕЗОПАСНЫМ.
Кто больше всего подвержен риску попадания в ЧС в летний период? Конечно, дети. Ведь во время каникул большую часть времени они предоставлены сами себе. Как результат – значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением в республике будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». Акция будет проводиться в пришкольных и летних оздоровительных лагерях в период каникул, а также в учреждениях дошкольного образования.
Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
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Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, вкусным, веселым, воздушным и… самое главное –БЕЗОПАСНЫМ....
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