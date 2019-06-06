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Хотимчане на выставке «Белагро-2019»

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Торжественное открытие международной специализированной выставки «Белагро-2019» состоялось на этой неделе в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района.

В выставке приняли участие представители нашего района во главе с председателем райисполкома Дмитрием Рубаном. В первый же день «звездами экрана» стали председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Карпенков и и.о. исполнительного директора ОАО «Липовка» Виктор Тищенко, давшими интервью корреспондентам телеканала ОНТ. Мы также попросили их поделиться впечатлениями:
— Популярность «Белагро» с каждым годом растет. Существующие площадки уже не могут вместить всех участников. Была информация, учитывая это, Президент акцентировал внимание на необходимости возведения к 2021 году Национального выставочного центра площадью около 15 тысяч квадратных метров. На выставке мы посетили десятки презентаций. Скажем, интересны и уникальны наши разработки в области тракторо- и комбайностроения, где, помимо супермоделей, ожидаются и абсолютно новые технологии в трансмиссии, источниках энергии. Очень любопытен также поиск ученых и практиков в переработке, животноводстве, пищевой промышленности, точном земледелии, цифровых технологиях…
Традиционно большой интерес вызвали новинки отечественных промышленных предприятий. ОАО «Гомсельмаш» показал зерноуборочный комбайн КЗС-3219КР «ПАЛЕССЕ GSGS3219» с гибридной схемой обмолота и сепарации, серийное производство которого начато в 2019 году. Еще представитель нового поколения зерноуборочных комбайнов – КЗС 2124КР «ПАЛЕССЕ GS2124». Он отличается рядом инновационных решений и также запущен в серийное производство.
— Что запомнилось из моделей Минского тракторного завода?
— «МТЗ-Холдинг» представил, как отдельные серийные модели, так и образцы модернизированной и новой техники. Например, трактор «Беларус-1523» с системой точного земледелия и обеспечением автоматического управления движением при выполнении работ. Из новинок – «Беларус-5022» с двигателем мощностью 500 л.с. предназначен для выполнения энергоемких сельхозработ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов; для основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур, заготовки кормов, зерновых и технических культур и т.д.
В этот же день в агрогородке Сенница Минского района состоялся очередной съезд Республиканского агропромышленного Союза «БелАПС», в работе которого принял участие директор ОАО «Бабушкино подворье» Анатолий Кравченко.

Александр Лейчинский

 
 
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Торжественное открытие международной специализированной выставки «Белагро-2019» состоялось на этой неделе в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в...
 
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