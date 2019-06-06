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Детский оздоровительный лагерь «Родничок» дает старт летним каникулам

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Учебный год закончен и открытие детского оздоровительного лагеря «Родничок» на базе районного центра творчества детей дает старт летним каникулам, насыщенному отдыху и активным играм. Летний лагерь посещают 25 детей. Очень важным для родителей остается тот факт, что ребята в лагере не только находятся под присмотром педагогов, но активно и с пользой проводят свое время. В лагере они получают много полезных знаний, проводят различные экскурсии, спортивные игры. Первая смена посвящена Году малой родины. Именно поэтому за одну смену лагеря ребята смогут поближе познакомиться с духовной жизнью родного края, его промышленностью, культурой, узнать об истории родного города в годы войны и его жителях, своих земляках героях. Месяц обещает быть насыщенным и продуктивным. Ну а дети с радостью принимают активное участие во всех мероприятиях, конкурсах, мастер-классах. Такое лето пройдет для детишек очень продуктивно, поможет восстановить силы и подготовиться к новому учебному году.

Соб. информ.
Фото Дмитрия Ламекина

 
Теги: знакомства
 
 
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Учебный год закончен и открытие детского оздоровительного лагеря «Родничок» на базе районного центра творчества детей дает старт летним каникулам, насыщенному...
 
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Единство
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