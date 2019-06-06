Агрогородки Хотимщины: в поисках высокой санитарной культуры

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси в течение 2018 года проводился смотр санитарного состояния и благоустройства, в котором приняли участие населенные пункты всех областей и Минск. Конкурс проводился по пяти категориям, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Победителей решено наградить переходящим вымпелом, свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета.

Так, в категории среди сельских населенных пунктов победу праздновал агрогородок Езеры Чериковского района Могилевской области.

Новость хорошая. Отчего не порадоваться за соседей. Но одновременно возник вопрос: «А как же наши агрогородки? Могут претендовать на победу? Как там обстоят дела с благоустройством?» Решено: едем…





















Агрогородок Липовка – центр одноименного агропромышленного предприятия. Отличается компактным центром населенного пункта. Тут и сельский Дом культуры, и административное здание ОАО, недалеко почта, Великолиповский УПК.

— Вот нашли время приехать, — чуть сердится Елена Мелешкина, председатель Великолиповского сельисполкома. – Весенние цветы отцвели, а летние еще не зацвели. Вот просто утопаем в зелени…

Действительно утопают. Свежий воздух. Запах скошенной травы. А цветы… Цветы зацветут, когда для них придет время. Идем к магазину РайПО. Помнится здесь крылечка не было, да и спуск от дороги был – сплошная яма. Оказалось – это дело прошлого.

Но административные здания – это, так сказать, лицо местной власти, они не могут быть неухоженными. А что сами жители.

— Едем, покажу, — говорит Елена Александровна и показывает дорогу. – Не стану врать, что все жители нашего населенного пункта добросовестно относятся к наведению порядка на земле, но подворья многих – образец, — рассказывает по пути председатель сельсовета.

А я вспоминаю: детство проводила в деревне Березки у бабушки, помнится тогда на некоторых домах висели таблички «Дом высокой санитарной культуры». И сами дома отличались порядком и ухоженностью, и жили в них семьи, примечательные внутренней культурой. Думается неплохо было бы вернуть эту практику.

Пока мелькала мысль, мы уже подъехали к дому Михаила и Любови Терещенковых. Кругом чистота.

— А чуть позже тут такой цветник будет, — все никак не успокоится Елена Александровна. И подмечает, что хозяин подворья – староста деревни. Семья держит корову, иную сельскую живность, но все успевают: и с хозяйством управиться, и дом присмотреть, и цветы прополоть, и еще общественной работы не цураются. Статус обязывает, ведь староста должен быть первым примером своим односельчанам.

Далее направляемся на улицу Заречную. Удаленная от центра агрогородка, казалось бы, она не обязывает ее жителей к работам по благоустройству. Но это не по характеру зареченцев. Первым бросается в глаза детская площадка… «Это для своих внучат своими руками сделали Владимир и Людмила Балыко, — поясняет Елена Мелешкина. – На лето к бабушке с дедушкой на оздоровление привозят, вот, чтобы не скучали, им место для игр обустроили».

Подходим ближе. Идеальный огород. Словно на картинке: «Как должно быть». А вдоль гряд правильной геометрической формы цветы: бархатцы и георгины, вот-вот зацветут.

Не уступают и соседи: Александр и Алла Бычковы. Их подворье тоже, словно дом из моего детства, тот, что высокой санитарной культуры.

Как заметила председатель сельисполкома, жители этой небольшой улицы сами обкашивают всю прилегающую территорию, не только пару метров от забора. Например, у Аллы Бычковой в планах засадить пустырь сортовой сиренью.

И ведь никто их не заставляет. Молодцы!

Агрогородок Беседовичи. Весьма близок к райцентру. Только руку протяни. Дом культуры, школа, детская площадка, ФАП, магазин – вся необходимая инфраструктура для жителей создана. А что жители? Порядок-то поддерживают? Критичный взор отмечает цветущие пионы, кое-где розы, ровные газоны. А изюм есть?

Дома с изюминкой показывает нам управляющий делами Беседовичского сельисполкома Наталья Жемердей. Вот подворье Александра и Анны Беляевых: у дома сложная геометрия из камней и цветущих растений. Явно хозяйка сторонница японской культуры. А вот подворье Владимира Зезюльчика и Светланы Ларченко: привлекают глаз необычные композиции – из простой палки и скульптур птиц сделаны интересные архитектурные формы. Хочешь – не хочешь, а остановишься. Да и полюбуешься.

Помнится из моего детства, что сельские дома украшали большие желтые георгины и лилии. Розы в палисадниках были редкость. Флоксы – все как на подбор розовые. Зато деревья были большие, а небо – голубее…

Но это, так сказать, отступление не по делу, а по делу хочется все же констатировать, что своего, отличительного лица наши агрогородки пока все же не имеют. Не хватает дизайнерского взрыва фантазии. Одному председателю сельисполкома эту задачу не решить, да и с помощью управделами – не решить, а вот если все жители вместе, то…

То в 2020 году в числе победителей республиканского смотра-конкурса по благоустройству мы увидим и родное название одного из агрогородков прибеседского края, тем более, что фантазеров (в хорошем смысле слова), у которых руки золотые, у нас хватает.

А вояж по агрогородкам Хотимщины мы продолжим.

Анна МАВИЧ