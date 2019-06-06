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Возбуждены три уголовных дела. Как в Минске угоняют самокаты на шеринге и как их находит милиция
Источник материала: Tut.by
Не так давно в Минске
Как работает система охраны самокатов?
Как мы писали ранее, чтобы начать поездку на электросамокате, нужно скачать приложение, найти свободный самокат и отсканировать QR-код на его руле — так самокат разблокируется, и можно будет ехать.
Чтобы закончить поездку, нужно повторно отсканировать QR-код. Самокат можно оставить в любом удобном месте. Все они оборудованы противоугонной системой со встроенной GPS-антенной, которая передает информацию о местоположении, заряде батареи, о том, лежит транспорт или стоит, не пытаются ли его взять в заблокированном состоянии. Если человек попытается взять самокат, не разблокировав его, не отсканировав QR-код через приложение, — то сработает сигнализация.
«Возбуждено три уголовных дела»
Как рассказал сотрудник уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Тимофей Дорошевич, возбуждены три уголовных дела за кражу электросамокатов.
В первом случае двое граждан утащили транспорт в подъезд и пытались разблокировать, перерезав провода. По GPS сотрудники кикшеринговой компании нашли, где находится самокат и обратились в милицию. Парней задержали, когда они выходили из дома.
Во втором случае злоумышленник увез самокат на дачу за 40 км от города. Он также попытался разобраться с электроникой самостоятельно. Мужчину все равно вычислили, ведь GPS работает, даже если нарушена целостность проводов.
В третьем случае минчанин принес самокат домой, но там он также находилось недолго.
Недавно самокат пыталась присвоить пенсионерка. Шла на рынок, увидела транспорт у себя во дворе. Возвращаясь домой, снова обратила на него внимание и решила, что может взять для внука. Однако тот радовался подарку недолго: сотрудники компании по GPS определили, в каком доме находится средство передвижения. Пенсионерка же о таком сервисе она не знала. Сотрудники кикшеринговой компании пожалели женщину и не стали писать заявление в милицию.
Какое наказание предусмотрено
За кражу электросамоката можно получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленники должны возместить причиненный кикшеринговой компании ущерб. Рыночная стоимость электросамоката немалая — около 500 долларов. Плюс компенсация за недешевую умную начинку.
Сотрудники кикшеринговой компании рассказали, что некоторые особо хитрые граждане пытаются покататься бесплатно. Так, один минчанин брал в аренду самокат, но использовал при регистрации фейковую SIM-карту и банковскую, на которой нет денег. Так он наколесил примерно на 400 рублей. Его действия могут быть расценены как мошенничество.
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Один из самокатов забрала пенсионерка для внука, когда увидела, что он стоит без дела.
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