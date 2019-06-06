ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возбуждены три уголовных дела. Как в Минске угоняют самокаты на шеринге и как их находит милиция

07.06.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно в Минске заработал шеринг электросамокатов. Особенность этой услуги — в принципе самообслуживания, когда клиент по приезду просто оставляет самокат в любом удобном для себя месте. Но оставленные без присмотра самокаты начали угонять, уже заведено три уголовных дела. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото предоставлено компанией Eleven, шерингом электросамокатов в Минске

Как работает система охраны самокатов?

Как мы писали ранее, чтобы начать поездку на электросамокате, нужно скачать приложение, найти свободный самокат и отсканировать QR-код на его руле — так самокат разблокируется, и можно будет ехать.

Чтобы закончить поездку, нужно повторно отсканировать QR-код. Самокат можно оставить в любом удобном месте. Все они оборудованы противоугонной системой со встроенной GPS-антенной, которая передает информацию о местоположении, заряде батареи, о том, лежит транспорт или стоит, не пытаются ли его взять в заблокированном состоянии. Если человек попытается взять самокат, не разблокировав его, не отсканировав QR-код через приложение, — то сработает сигнализация.

«Возбуждено три уголовных дела»

Как рассказал сотрудник уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Тимофей Дорошевич, возбуждены три уголовных дела за кражу электросамокатов.

В первом случае двое граждан утащили транспорт в подъезд и пытались разблокировать, перерезав провода. По GPS сотрудники кикшеринговой компании нашли, где находится самокат и обратились в милицию. Парней задержали, когда они выходили из дома.

Во втором случае злоумышленник увез самокат на дачу за 40 км от города. Он также попытался разобраться с электроникой самостоятельно. Мужчину все равно вычислили, ведь GPS работает, даже если нарушена целостность проводов.

В третьем случае минчанин принес самокат домой, но там он также находилось недолго.

Недавно самокат пыталась присвоить пенсионерка. Шла на рынок, увидела транспорт у себя во дворе. Возвращаясь домой, снова обратила на него внимание и решила, что может взять для внука. Однако тот радовался подарку недолго: сотрудники компании по GPS определили, в каком доме находится средство передвижения. Пенсионерка же о таком сервисе она не знала. Сотрудники кикшеринговой компании пожалели женщину и не стали писать заявление в милицию.

Какое наказание предусмотрено

За кражу электросамоката можно получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленники должны возместить причиненный кикшеринговой компании ущерб. Рыночная стоимость электросамоката немалая — около 500 долларов. Плюс компенсация за недешевую умную начинку.

Сотрудники кикшеринговой компании рассказали, что некоторые особо хитрые граждане пытаются покататься бесплатно. Так, один минчанин брал в аренду самокат, но использовал при регистрации фейковую SIM-карту и банковскую, на которой нет денег. Так он наколесил примерно на 400 рублей. Его действия могут быть расценены как мошенничество.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самокатов забрала пенсионерка для внука, когда увидела, что он стоит без дела.
 
Новости дня
Новости разные
 
С заботой о безопасности малой Родины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика