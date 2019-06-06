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Снова оранжевый. Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде
07.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня до 22:00 на юго-западе и в центре страны наиболее вероятны грозы, сильные ливни, порывы ветра до 20 м/с. В отдельных районах возможен град. Объявлен оранжевый уровень угрозы. В последнее время такие предупреждения неутомимый
Для жителей столицы, которые вчера ждали бурю и разошлись по кроваткам неудовлетворенные, особо объявлено: сегодня гроза может начаться с 16:00 и продлиться до 22:00. К грому и молниям должны прилагаться ветер и сильный дождь, местами — град. Засекайте, если что — пишите жалобы.
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Сегодня до 22:00 на юго-западе и в центре страны наиболее вероятны грозы, сильные ливни, порывы ветра до 20 м/с. В отдельных районах возможен град. Объявлен оранжевый...
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