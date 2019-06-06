Снова оранжевый. Синоптики предупреждают о надвигающейся непогоде

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня до 22:00 на юго-западе и в центре страны наиболее вероятны грозы, сильные ливни, порывы ветра до 20 м/с. В отдельных районах возможен град. Объявлен оранжевый уровень угрозы. В последнее время такие предупреждения неутомимый Белгидромет выписывает с завидным упорством.





Для жителей столицы, которые вчера ждали бурю и разошлись по кроваткам неудовлетворенные, особо объявлено: сегодня гроза может начаться с 16:00 и продлиться до 22:00. К грому и молниям должны прилагаться ветер и сильный дождь, местами — град. Засекайте, если что — пишите жалобы.