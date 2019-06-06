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Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе
07.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Контрабандист пытался ввезти мобильные телефоны из Польши, теперь ему грозит штраф и возможная конфискация товара и машины.
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Контрабандист пытался ввезти мобильные телефоны из Польши, теперь ему грозит штраф и возможная конфискация товара и машины. Житель Каменецкого района...
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