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Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

07.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Контрабандист пытался ввезти мобильные телефоны из Польши, теперь ему грозит штраф и возможная конфискация товара и машины.

Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

 
 
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  Контрабандист пытался ввезти мобильные телефоны из Польши, теперь ему грозит штраф и возможная конфискация товара и машины. Житель Каменецкого района...
 
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Единство
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