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Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

07.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорус спрятал за обшивкой сиденья авто коммерческую партию Iphone, чтобы перемесить их незаконно через границу.

Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

Незаконную попытку ввоза в Республику Беларусь дорогостоящих мобильных телефонов пресекли брестские таможенники.

Следуя из Польши по «зеленому» коридору пункта пропуска «Песчатка», 36-летний житель Каменецкого района сокрыл в тайнике, который оборудовал в своем авто, 10 мобильных телефонов Iphone 7 Silver 32GB. Тайник гражданин соорудил за обшивкой водительского сидения. Стоимость айфонов составила 10 тысяч белорусских рублей.

Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Телефоны, а также средство совершения правонарушения - легковой автомобиль «AUDI» стоимостью 8 тысяч белорусских рублей, изъяты. 

Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров и транспортного средства.

 
 
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  Белорус спрятал за обшивкой сиденья авто коммерческую партию Iphone, чтобы перемесить их незаконно через границу. Незаконную попытку ввоза в Республику Беларусь...
 
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