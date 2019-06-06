Тайник с десятью Iphone нашли в машине белоруса на границе

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорус спрятал за обшивкой сиденья авто коммерческую партию Iphone, чтобы перемесить их незаконно через границу.





Незаконную попытку ввоза в Республику Беларусь дорогостоящих мобильных телефонов пресекли брестские таможенники.

Следуя из Польши по «зеленому» коридору пункта пропуска «Песчатка», 36-летний житель Каменецкого района сокрыл в тайнике, который оборудовал в своем авто, 10 мобильных телефонов Iphone 7 Silver 32GB. Тайник гражданин соорудил за обшивкой водительского сидения. Стоимость айфонов составила 10 тысяч белорусских рублей.





Брестской таможней в отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Телефоны, а также средство совершения правонарушения - легковой автомобиль «AUDI» стоимостью 8 тысяч белорусских рублей, изъяты.

Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров и транспортного средства.