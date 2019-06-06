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В Бресте открыли магазин «Санта» в новом формате и с «морем рыбы» на ул. Гаврилова

07.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на улице Гаврилова, 15 открылся супермаркет «Санта» в обновленном формате. Магазин предложил покупателям расширенный выбор товаров по честным ценам, включая рыбу и морепродукты из вод Скандинавии.

В Бресте открыли магазин «Санта» в новом формате и с «морем рыбы» на ул. Гаврилова

Магазин спроектирован и оформлен в новом концепте сети «Санта». Здание преобразили кардинально: переосмыслили торговый зал, установили новую входную группу и обновили фасад. Магазин встречает покупателей небесного цвета панелями и белой вывеской на их фоне.

В самом магазине много свободного пространства, а между витринами продуманы широкие проходы. Интерьер современный – с яркими прожекторами, стильными указателями и элементами «под дерево». Для магазина закупили новейшее оборудование, чтобы лучше сохранить вкусовые свойства продуктов.

В Бресте открыли магазин «Санта» в новом формате и с «морем рыбы» на ул. Гаврилова

На площади около 250 «квадратов» появились тематические зоны. Выбор большой – всего 4500 наименований товаров. Особый интерес представляет рыбный «островок», где собраны дары морей Скандинавии. Причем магазин будет одним из первых получать рыбные новинки. Также много молочных продуктов, работает витрина со свежими фруктами и овощами. Многие товары помечены как акционные и продаются со скидкой. 

«На востоке города появился современный магазин с большим ассортиментом и честными ценами. Мы сделали акцент на свежей продукции, в том числе рыбной и молочной, которой так славится Брест. Рядом уже работает несколько магазинов, так что нужно отличаться в лучшую сторону», – поясняют в сети магазинов «Санта».

В Бресте открыли магазин «Санта» в новом формате и с «морем рыбы» на ул. Гаврилова

В сети не называют расходы на магазин, но поясняют, что она оказалась средней для объектов такого размера. Помещениям потребовался серьезный ремонт, зато ничего не пришлось строить. Посетителей обслуживают 3 кассы. Работать магазин будет с 8 до 22 часов. 

 
Теги: Брест
 
 
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