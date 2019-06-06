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В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

07.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 июня 2019 14:54 2259

В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

Автор: Эдуард Кидяев.

1 июня к Международному дню защиты детей по инициативе Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» и творческой группой Дворца культуры г. Солигорска состоялось открытие фотовыставки «Пусть будет счастливым детство» детского и семейного фотографа Катерины Митиной.

В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

Катерина родилась в г.Солигорске и проживает сейчас в Минске. Она является членом жюри двух крупных белорусских конкурсов фотографии, членом белорусской асоциации фотографов БООФ, организатором и руководителем сообщества детских и семейных фотографов Беларуси, участником и организатором различных белорусских и международных фотовыставок. На данной фотовыставке подборку фотографий о детстве сопровождают известные мудрейшие цитаты великих людей – полезный и интересный способ посмотреть на воспитание с другой точки зрения. Опытные педагоги и родители в коротеньких цитатах подскажут вам главные принципы воспитания счастливого ребёнка.

В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

На выставке присутствовали: почетный гражданин Солигорского района, заместитель председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Козырева Е.П. Всех присутствующих поздравила и вручила подарки юным артистам директор ГУ «Дворец культуры г. Солигорска», председатель Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Оксана Анатольевна Куклицкая.

В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

Прекрасное настроение в этот день дарили солисты студии эстрадной песни Дворца культуры г. Солигорска Глория Баблевская и Довбнюк Ульяна, участница клубного объединения начинающих поэтов «Лабиринтики» Круглова Люба.

В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.
В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске состоялось открытие фотовыставки.

Фотовыставка семейного фотограф Екатерины Митиной под названием «Пусть будет счастливым детство» расположена в Зимнем саду Дворца культуры и продлиться до 29 июня. Приглашаем всех желающих!!!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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1 июня 2019 14:54 2259 В рамках Международного дня защиты детей в Солигорске...
 
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