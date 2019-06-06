ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легенда мадридского «Реала» Рауль прилетит в Минск

07.06.2019 15:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль прилетит в Минск в рамках конференции УЕФА по массовому футболу. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня, Рауль будет в Беларуси 12 июня.


Фото: Reuters

Рауль с 1994 по 2010 годы выступал за «Реал», был капитаном команды. В составе мадридского клуба выиграл шесть чемпионатов Испании, три раза побеждал в финале Лиги чемпионов.

После ухода из «Реала» играл за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В рядах сборной Испании провел более 100 матчей, сыграв на трех чемпионатах мира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль прилетит в Минск в рамках конференции УЕФА по массовому футболу. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госавтоинспекция подвела итоги акции «Внимание – дети!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика