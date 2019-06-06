Легенда мадридского «Реала» Рауль прилетит в Минск

Источник материала: Tut.by

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль прилетит в Минск в рамках конференции УЕФА по массовому футболу. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня, Рауль будет в Беларуси 12 июня.



Фото: Reuters

Рауль с 1994 по 2010 годы выступал за «Реал», был капитаном команды. В составе мадридского клуба выиграл шесть чемпионатов Испании, три раза побеждал в финале Лиги чемпионов.

После ухода из «Реала» играл за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

В рядах сборной Испании провел более 100 матчей, сыграв на трех чемпионатах мира.