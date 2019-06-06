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Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до $8,1 млрд

07.06.2019 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до ,1 млрд
Фото из открытых источников

За май золотовалютные резервы выросли на $521,6 млн (на 6,9%) после роста в апреле 2019 года на $322,7 млн (на 4,5%). В мае правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $140 млн.

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Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $8090 млн (в эквиваленте), сообщили в Национальном банке.
 
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