Румынский медик пытался колбасой реанимировать пациента скорой помощи

Источник материала: Интерфакс

Работник скорой помощи в Румынии снял и опубликовал видео, где он пытается разбудить пациента, потерявшего сознание от алкоголя, с помощью палки колбасы.

Как пишет Daily Mail , сперва медик постукивал палкой салями по лицу пациента неотложки, затем начал тереть колбасой щеки мужчины.