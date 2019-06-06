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Румынский медик пытался колбасой реанимировать пациента скорой помощи

07.06.2019 14:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Работник скорой помощи в Румынии снял и опубликовал видео, где он пытается разбудить пациента, потерявшего сознание от алкоголя, с помощью палки колбасы.

Как пишет Daily Mail, сперва медик постукивал палкой салями по лицу пациента неотложки, затем начал тереть колбасой щеки мужчины.

Видеоролик с "инновационной" реанимацией быстро стал вирусным и ситуацию пришлось комментировать министру внутренних дел Румынии Кармен Дэн. По ее словам, она была возмущена произошедшим и назвала действия медика "издевательством над пациентом". Кроме того, чиновник сообщила, что с врачом  из видео уже разбираются и он больше не будет работать в скорой помощи.

 

 
 
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Работник скорой помощи в Румынии снял и опубликовал видео, где он пытается разбудить пациента, потерявшего сознание от алкоголя, с помощью палки колбасы.
 
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