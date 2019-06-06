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VOKA запускает конкурс на белорусскую озвучку любимых мультфильмов детства

07.06.2019 14:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В сети стартует конкурс на участие в белорусской озвучке мультфильмов из детства. Инициаторами выступили видеосервис VOKA и приложение для создания дублированных звуковых дорожек Dubller. С 7 июня любой желающий вместе со своей командой может записать голосовые дорожки к отрывкам из предложенных организаторами мультфильмов, а лучшие из конкурсантов озвучат одну из историй целиком. Переведенный эпизод вскоре будет доступен в специальном разделе видеосервиса "CINEVOKA – кино по-белорусски".

Прием конкурсных заявок пройдет с 7 по 15 июня. VOKA приглашает присоединиться к конкурсу всех желающих в возрасте от 8 лет, участие возможно в командах составом от 2 до 4 человек. Чтобы записать голосовую дорожку, нужно установить специальное приложение Dubller и выбрать в его интерфейсе раздел VOKA, где будут размещены конкурсные видеофрагменты для работы с ними.

В числе предложенных видеофайлов – отрывки из любимых многими мультфильмов детства: "Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино" и "Винни Пух и день забот". Длительность отрывков – от 30 до 70 секунд, к озвучке предлагаются 2-4 персонажа. Участникам команды нужно договориться о ролях, озвучить каждого из героев мультфильмов в соответствии с белорусскими субтитрами и после сохранения аудиозаписи поделиться ей в соцсетях с хэштегом #вокамульт.

После 15 июня жюри в составе представителей VOKA, Dubller и компании "Кінаконг", которая занимается белорусской озвучкой фильмов, выберут несколько финалистов по каждому из мультфильмов. 17-18 июня в профессиональной звукозаписывающей студии пройдет очный кастинг. Именно он выявит команду-победителя конкурса, которой предстоит записать дорожки белорусской озвучки для одного из трех мультфильмов – в зависимости от того, по какому предложенных вариантов было прислано наибольшее количество конкурсных работ.

Финальная озвучка мультфильма пройдет 20-21 июня, а 26 июня озвученную по-белорусски любимую историю можно будет увидеть на сайте VOKA в разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски". Подписка уже включает в себя ряд мультфильмов в белорусской озвучке, среди них – "Тайна Келлс", "Маленький принц", "Балто", "Корабль-призрак", "Ведьмина служба доставки" и другие. В июле медиатеку пополнит анимация "Астерикс: Земля Богов".

 
 
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В сети стартует конкурс на участие в белорусской озвучке мультфильмов из детства. Инициаторами выступили видеосервис VOKA и приложение для создания дублированных...
 
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