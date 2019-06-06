|
Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал
Источник материала: СТВ
Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
После экспертизы, оперативники выяснили: незарегистрированное оружие и боеприпасы в отличном состоянии. В лучшем случае мужчина получит два года исправительных работ. В худшем – сядет на 7 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)