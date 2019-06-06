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Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал

07.06.2019 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе «Экстренный вызов». Кроме оружия, в доме мужчины нашли десяток комплектующих и свыше 50 граммов пороха.

Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Также изъяты 19 магазинов, более 30 возвратных боевых пружин, являющимися деталями к пистолету Макарова. Возбуждено уголовное дело. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

После экспертизы, оперативники выяснили: незарегистрированное оружие и боеприпасы в отличном состоянии. В лучшем случае мужчина получит два года исправительных работ. В худшем – сядет на 7 лет.

Люди в материале: Ольга Шкуратова
 
 
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Карабин, обрез, ружьё. В Орше конфисковали целый оружейный арсенал. Хранителем коллекции огнестрела оказался 30-летний житель райцентра, сообщили в программе...
 
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