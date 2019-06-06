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В городе Берёза мужчина упал с 5 этажа. ЧП попало на видео
Источник материала: СТВ
В городе Берёза мужчина упал с 5-го этажа. На видеокадрах видно, как мужчина свисает с балкона. Раскачивается, чтобы влезть обратно. Через мгновение руки соскальзывают, человек летит вниз.
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В городе Берёза мужчина упал с 5-го этажа. На видеокадрах видно, как мужчина свисает с балкона. Раскачивается, чтобы влезть обратно. Через мгновение руки...
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