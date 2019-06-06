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В Гомеле был госпитализирован мужчина с резаными ранами предплечий

07.06.2019 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 7 июня на проспекте Ленина в Гомеле мужчина нанёс себе резаные раны.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудникам милиции позвонили очевидцы, которые сказали, что мужчина ходит по улице с окровавленными руками и ведёт себя странно.  

Прибывшие правоохранители и медики обнаружили человека с резаными ранами обоих предплечий. Мужчину поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали.  

Личность гражданина установлена. Им оказался 34-летний житель Гомельского района, который был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Детали случившегося выясняются.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Утром 7 июня на проспекте Ленина в Гомеле мужчина нанёс себе резаные раны.   Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудникам милиции...
 
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