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В Гомеле был госпитализирован мужчина с резаными ранами предплечий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 7 июня на проспекте Ленина в Гомеле мужчина нанёс себе резаные раны.
Как
Прибывшие правоохранители и медики обнаружили человека с резаными ранами обоих предплечий. Мужчину поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали.
Личность гражданина установлена. Им оказался 34-летний житель Гомельского района, который был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Детали случившегося выясняются.
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Новости Беларуси. Утром 7 июня на проспекте Ленина в Гомеле мужчина нанёс себе резаные раны. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудникам милиции...
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