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Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный экзамен. Знания выпускников Могилевского областного лицея по истории вместе с приемной комиссией сегодня, 7 июня, оценивал научный сотрудник музея Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уроки истории о тяжких испытаниях, которые пережила Беларусь в 1941-1945 годах, проходили с использованием видеосвязи. Помогали педагогам работники музея. Они дополняли материал интересными фактами. Кроме того, открыли доступ к уникальным экспонатам.
Ольга Волкова, выпускница Могилевского областного лицея № 3:
Юлия Аврамова, учитель истории Могилевского областного лицея № 3:
Специальную программу по изучению истории Великой Отечественной войны с помощью онлайн-уроков создали специалисты музея вместе с учителями лицея. В ней не только то, что есть в обычном учебнике. Такой опыт уже заинтересовал многие школы страны.
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Новости Беларуси. Необычный экзамен. Знания выпускников Могилевского областного лицея по истории вместе с приемной комиссией сегодня, 7 июня, оценивал научный...
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