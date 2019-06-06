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Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

07.06.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный экзамен. Знания выпускников Могилевского областного лицея по истории вместе с приемной комиссией сегодня, 7 июня, оценивал научный сотрудник музея Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Уроки истории о тяжких испытаниях, которые пережила Беларусь в 1941-1945 годах, проходили с использованием видеосвязи. Помогали педагогам работники музея. Они дополняли материал интересными фактами. Кроме того, открыли доступ к уникальным экспонатам.

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Ольга Волкова, выпускница Могилевского областного лицея № 3:
Это очень интересно, и не у каждого есть такая возможность – увидеть эти вещи, примеры. Это очень хорошая подготовка для экзамена.

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Юлия Аврамова, учитель истории Могилевского областного лицея № 3:
Мы не просто будем продолжать, а будем рекомендовать на уровне республиканском проводить такие уроки. Чтобы была возможность у детей, особенно на отдаленных территориях, кто не так часто может приехать в музей Великой Отечественной войны, дети, которые обучаются в сельской местности.

Специальную программу по изучению истории Великой Отечественной войны с помощью онлайн-уроков создали специалисты музея вместе с учителями лицея. В ней не только то, что есть в обычном учебнике. Такой опыт уже заинтересовал многие школы страны.

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Новый подход к проверке знаний: в могилёвском лицее приняли экзамен по истории с помощью видеосвязи

Люди в материале: Юлия Аврамова, Ольга Волкова
 
 
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Новости Беларуси. Необычный экзамен. Знания выпускников Могилевского областного лицея по истории вместе с приемной комиссией сегодня, 7 июня, оценивал научный...
 
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