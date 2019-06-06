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В Житковичском районе перевернулся Nissan. Пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 6 июня в Житковичском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Как
В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка. Обе с травмами были доставлены в медучреждение.
Отмечается, что обе женщины были пристёгнуты ремнями безопасности.
Несколько дней назад на МКАД Opel врезался в столб.
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Новости Беларуси. Днём 6 июня в Житковичском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 21-летняя девушка за...
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