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Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

07.06.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более десятка тысяч участников и гостей.  XV Республиканский экологический форум 7 июня открывается в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его программа ориентирована на выполнение поручений Президента: на земле должен быть порядок, в городах – благоприятные условия проживания.

Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

По традиции, в дни форума запланировано немало интересных встреч, событий и инициатив. Часть из них касается внедрения новых подходов в обращении с отходами, сохранения природного разнообразия для будущих поколений.

В Новогрудке будет открыта дубово-липовая роща и экологическая тропа – в ландшафтном заказнике «Свитязянский», на память о себе посадят аллею «Семейных деревьев».

Приветствие гостям и участникам форума направил Президент Беларуси. 

Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

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Новости Беларуси. Более десятка тысяч участников и гостей.  XV Республиканский экологический форум 7 июня открывается в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24...
 
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