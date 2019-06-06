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Соболенко вместе с Мертенс не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос»

07.06.2019 15:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко вместе с Мертенс не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос»
Фото из открытых источников

В полуфинале женского парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встречались с сильной венгерско-французской парой Тимеа Бабош и Кристиной Младенович. К сожалению, белорусско-бельгийский дуэт не сумел должным образом навязать борьбу и уступил в двух сетах – 2:6, 1:6.

Соболенко вместе с Мертенс не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос» Соболенко вместе с бельгийкой Мертенс пробились в полуфинал «Ролан Гаррос»

Таким образом, все наши спортсменки завершили выступление на «Ролан Гаррос». Примечательно, что полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос» – это пока лучшее достижение для Арины Соболенко на турнирах серии Большого шлема.

Напомним, в одиночном разряде белоруска завершила выступление на стадии второго круга, уступив американке Аманде Анисимовой. Во втором круге также завершила выступление Виктория Азаренко, а Александра Саснович и Вера Лапко не сумели преодолеть стартовый барьер. Отметим, несмотря на раннее поражение в «одиночке», по итогам «Ролан Гаррос» Арина Соболенко вернется в топ-10 мирового женского рейтинга.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 9 июня.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко последней из наших соотечественниц завершила выступление на втором в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема.
 
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