Соболенко вместе с Мертенс не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос»

Источник материала: Аргументы и факты

В полуфинале женского парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встречались с сильной венгерско-французской парой Тимеа Бабош и Кристиной Младенович. К сожалению, белорусско-бельгийский дуэт не сумел должным образом навязать борьбу и уступил в двух сетах – 2:6, 1:6.

Таким образом, все наши спортсменки завершили выступление на «Ролан Гаррос». Примечательно, что полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос» – это пока лучшее достижение для Арины Соболенко на турнирах серии Большого шлема.

Напомним, в одиночном разряде белоруска завершила выступление на стадии второго круга, уступив американке Аманде Анисимовой. Во втором круге также завершила выступление Виктория Азаренко, а Александра Саснович и Вера Лапко не сумели преодолеть стартовый барьер. Отметим, несмотря на раннее поражение в «одиночке», по итогам «Ролан Гаррос» Арина Соболенко вернется в топ-10 мирового женского рейтинга.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 9 июня.