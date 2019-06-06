ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО «Полесье» испытывает затруднения со сбытом товаров в республике и за ее пределами

07.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Как известно, генеральный директор ОАО «Полесье» Татьяна Лугина назначена председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Татьяна Алексеевна намерена поднять на новый уровень доверенную ей отрасль. А пока предприятие, которое она недавно возглавляла, как и вся легкая промышленность Беларуси, претерпевает некоторые трудности.

  Как рассказала начальник планово-экономического отдела ОАО «Полесье» Ольга Киндрук, торговое предприятие испытывает затруднения со сбытом товаров в республике и за ее пределами. Ситуация усугубилась со сбытом выпускаемой в 2018 году пряжи из-за демпинга цен со стороны турецких производителей на рынке Российской Федерации. Отпускная цена пряжи снизилась на 7%, что оказало негативное влияние на выручку и экспорт организации.

  В республике ОАО «Полесье» испытывает жесткую конкуренцию с дешевыми товарами легкой промышленности кустарного производства, изготовленными в странах Юго-Восточной Азии.

  За январь-апрель 2019 года фабриками ОАО «Полесье» выпущено 291 тысяча штук трикотажных изделий, 1035 т пряжи, что на 20% ниже уровня прошлого года, при этом из-за повышения производительности труда темп роста выручки на одного занятого составил 108,6%.

  Инвестиционные проекты

  Но предприятие не стоит на месте, ищет пути выхода из кризисной ситуации, а потому ведет активную инвестиционную деятельность. В настоящее время в полном объеме реализованы три инновационных проекта. В их рамках за 2018-2019 год разработано 11 видов «фантазийных» пряж и 27 моделей трикотажных изделий из данной пряжи, 74 модели бесшовных трикотажных изделий, отработана технология выпуска трех видов картонных конусов. Выпускаемая продукция пользуется устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

  Претворение в жизнь проектов позволило дополнительно увеличить объем производства на 10% и выручку от реализации продукции --- на 7%, а также закрыть собственную потребность в конусах и сократить импорт предприятия.

  Новые технологии - новые возможности

  В настоящее время ОАО «Полесье» разработало еще один проект, который прошел согласование в Государственном комитете по науке и технологиям, - «Внедрение инновационной технологии производства новых тканеподобных трикотажных изделий». Предприятие намерено создать производство полотен новых структур, сочетающих свойства ткани и трикотажа, изделий из огнетермостойкой пряжи собственного производства, освоить технологию крашения новых видов химических волокон.

  - Товары, которые производят предприятия легкой промышленности, - говорит Ольга Васильевна, - по уровню потребления находятся на втором месте, уступая только продуктам питания, ведь пока еще не изобрели одежду, которую можно было бы носить бесконечно. Это значит, что наша продукция не перестанет быть востребованной.

  Елена ЖУК
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как известно, генеральный директор ОАО «Полесье» Татьяна Лугина назначена председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто такой Игорь Макаров и за что он делает дорогие подарки Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика