ОАО «Полесье» испытывает затруднения со сбытом товаров в республике и за ее пределами

Источник материала: Пинский Вестник

Как известно, генеральный директор ОАО «Полесье» Татьяна Лугина назначена председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Татьяна Алексеевна намерена поднять на новый уровень доверенную ей отрасль. А пока предприятие, которое она недавно возглавляла, как и вся легкая промышленность Беларуси, претерпевает некоторые трудности.



Как рассказала начальник планово-экономического отдела ОАО «Полесье» Ольга Киндрук, торговое предприятие испытывает затруднения со сбытом товаров в республике и за ее пределами. Ситуация усугубилась со сбытом выпускаемой в 2018 году пряжи из-за демпинга цен со стороны турецких производителей на рынке Российской Федерации. Отпускная цена пряжи снизилась на 7%, что оказало негативное влияние на выручку и экспорт организации.



В республике ОАО «Полесье» испытывает жесткую конкуренцию с дешевыми товарами легкой промышленности кустарного производства, изготовленными в странах Юго-Восточной Азии.



За январь-апрель 2019 года фабриками ОАО «Полесье» выпущено 291 тысяча штук трикотажных изделий, 1035 т пряжи, что на 20% ниже уровня прошлого года, при этом из-за повышения производительности труда темп роста выручки на одного занятого составил 108,6%.

Инвестиционные проекты



Но предприятие не стоит на месте, ищет пути выхода из кризисной ситуации, а потому ведет активную инвестиционную деятельность. В настоящее время в полном объеме реализованы три инновационных проекта. В их рамках за 2018-2019 год разработано 11 видов «фантазийных» пряж и 27 моделей трикотажных изделий из данной пряжи, 74 модели бесшовных трикотажных изделий, отработана технология выпуска трех видов картонных конусов. Выпускаемая продукция пользуется устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.



Претворение в жизнь проектов позволило дополнительно увеличить объем производства на 10% и выручку от реализации продукции --- на 7%, а также закрыть собственную потребность в конусах и сократить импорт предприятия.

Новые технологии - новые возможности



В настоящее время ОАО «Полесье» разработало еще один проект, который прошел согласование в Государственном комитете по науке и технологиям, - «Внедрение инновационной технологии производства новых тканеподобных трикотажных изделий». Предприятие намерено создать производство полотен новых структур, сочетающих свойства ткани и трикотажа, изделий из огнетермостойкой пряжи собственного производства, освоить технологию крашения новых видов химических волокон.



- Товары, которые производят предприятия легкой промышленности, - говорит Ольга Васильевна, - по уровню потребления находятся на втором месте, уступая только продуктам питания, ведь пока еще не изобрели одежду, которую можно было бы носить бесконечно. Это значит, что наша продукция не перестанет быть востребованной.

Елена ЖУК