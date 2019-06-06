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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня

07.06.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня
Фото из открытых источников

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня Грозы и до 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 июня
Сегодня, 7 июня, в период до 22.00 в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

В Минске грозы, местами ливни, шквалистый ветер и град прогнозируются в период с 16.00 до 22.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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