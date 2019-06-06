В Минске грозы, местами ливни, шквалистый ветер и град прогнозируются в период с 16.00 до 22.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня
07.06.2019 16:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Минске грозы, местами ливни, шквалистый ветер и град прогнозируются в период с 16.00 до 22.00. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)