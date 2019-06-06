Откуда появился синдром «не служил, но мужик»?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

30 лет назад парень, не отслуживший в армии, имел незавидную репутацию, а уклонение от службы считалось мужским позором. Сегодня призыв парней на срочную военную службу государство вынуждено подкреплять преференциями. Вдоль белорусских границ соседи наращивают ударные войсковые группировки, а в это же время в Беларуси бегство от призыва все чаще стало возводиться в мужскую доблесть.





Зачем нужна антиармейская риторика?

Первое, что приходит на ум – популярность службы в армии снизилась на фоне повышения возможностей для молодежи «выбиться в люди» – начать зарабатывать приличные деньги уже в молодом возрасте. Второе – репутацию армии подмочили имевшиеся в прошлые годы правонарушения, получившие негативную оценку в обществе. Третье – служба в армии перестала рассматриваться в качестве обязательного атрибута настоящего мужчины, позиционируется как однозначная помеха на пути к быстрым и высоким достижениям.

Пристальное внимание так называемых независимых СМИ к армии имеет одну особенность: накачиваемый градус общественного возмущения обратно пропорционален количеству озвученных военным ведомством армейских происшествий. Иначе говоря, чем меньше информационных поводов, тем большую громкость получает каждое отдельное событие. За последние двадцать лет число нарушений закона в армии уменьшилось почти в семь раз, и примерно в такие же семь раз выросло число публикаций на тему армейских проблем.

Сложившаяся пять-семь лет назад благоприятная демографическая ситуация позволила государству создать благоприятные условия для юношей, имевших желание получать образование, ученые степени и звания. Количество отсрочек от службы превысило все европейские показатели, укоренилось в обществе как стандарт. Чем не признак государства социальной направленности, учитывающего малейшие проблемы своих молодых граждан?

Вызванный «демографической ямой» процесс пересмотра системы отсрочек от службы вызвал волну недовольства у молодежи, подлежащей призыву в ближайшие годы. Как грибы после дождя появились фирмы, осуществляющие услуги по «законному» освобождению от военной службы. Следствием антиармейской риторики так называемых независимых СМИ стала навязанная обществу дискуссия по вопросу: можно ли называться настоящим мужчиной, не отслужив в армии?

Все вышеназванные аспекты вроде бы не связаны между собой и выглядят как естественная реакция общества на развивающиеся в нем процессы. Но это лишь на первый взгляд. Какова цель антиармейских информационных акций? А цель одна – представить армию институтом социального аутсайдерства и тем самым толкнуть молодежь к уклонению от службы под любым предлогом, а защиту Отечества как важнейшую ментальную ценность и вовсе исключить из смысловой сферы общественного сознания.

Если же мы вооружимся знанием социальных технологий управления, то все грани информационных процессов окажутся четко подогнанными в единую систему манипуляции, снятия табу и десакрализации, имя которой – «Окно Овертона».

Основная идея Джозефа Овертона заключалась в том, что изначально непопулярные, неприемлемые социальные нормы должны быть сначала одобрены обществом, попасть в «окно возможностей» для политиков и только потом они могут быть узаконены государством. Изменения в общественном сознании происходят незаметно, на протяжении нескольких лет, при активном воздействии СМИ.

Что там, за окном Овертона?

В эпоху интернета «Окна Овертона» имеют конкретные формы и почти математическую точность. Основа технологии – последовательные пропагандистские шаги в информационно-смысловой сфере, позволяющие нечто немыслимое, недопустимое ранее привести к статусу нормы и в дальнейшем закрепить законодательно.

Конкретным исполнителем задуманного выступает не один ресурс, сайт или СМИ, но их большинство, подверженное обычным закономерностям журналистики: борьбе за первенство публикации, эксклюзивность, шоковость информации.

Применение «Окна Овертона» – это не грубое промывание мозгов, а тонкая работа, при которой обеспечивается незаметность для общества-жертвы самого факта негативного воздействия. Используются достижения науки, связанные с социокультурными технологиями – лингвистика, нейропсихология и другие рычаги давления на сознание и подсознание людей.

Разрушение с помощью этой технологии хотя бы одного ментального табу народа позволяет уже с гораздо большей вероятностью и легкостью раскачать и обрушить другие, обрекая его тем самым на разложение и поражение.

Право на трусость – уже норма?

Первоначально идея уклонения от военной службы выглядела в глазах общества как посягательство на святыню, на прерывание родовой традиции «прадед – фронтовик, дед служил, отец служил и сын пойдет в солдаты». Но появившиеся в СМИ публикации на тему ненужности армии как таковой, смакование случаев солдатских суицидов, необязательности военной службы для воспитания юноши незаметно приучили общество к обсуждению этих вопросов.

Массового бегства от призыва в нашей стране не наблюдается, число не прибывших в военкоматы в призывную кампанию осенью прошлого года не превысило одного процента. Тем самым наше общество продемонстрировало высокую степень сопротивляемости информационным вирусам. Но первый шаг к растабуированию трусости был сделан.

Теперь общество готовят ко второму шагу – от радикального к приемлемому: признать допустимость и оправданность избегания армейской службы по призыву.

Сделаю небольшое сравнение, чтобы показать, как работают СМИ в рамках «Окон Овертона».

В Беларуси ежегодно погибают около 40 мотоциклистов, сотни получают тяжелейшие травмы. Это ли не общественная проблема, требующая безотлагательного решения? Оказывается, нет: байкер-самоубийца (а как его еще назвать?) в глазах общества – это «летящий вдаль беспечный ангел». Установлен даже День памяти погибших мотоциклистов, в который мотолюбители посещают храмы, устраивают красочные шоу с запуском воздушных фонариков. Вот вам заголовки интернет-публикаций последних лет: «В Минске почтили память погибших мотоциклистов», «Гродненские байкеры не остались в стороне», «Здесь смеюсь, а поплачу дома». Байкеры вспомнили своих погибших товарищей».

А теперь взгляните на заголовки, посвященные единичным суицидам в армии: «Как умирают в белорусской армии», «Белорусская армия – это пытки и насилие», «Мать убитого солдата: они его распяли, как Иисуса Христа», и, наконец, «Белорусская армия: как вернуться живым?». И это при том, что ни одного случая убийства солдат в армии не было.

Откуда такое извращение смысла? Байкеры – ангелы, а командиры – бесы, не иначе. А ведь белорусская армия – одна из немногих в мире, где за два десятилетия обеспечено снижение суицидов в восемь раз, а показатели преступности – одни из самых низких в мире.

Такое перевернутое сознание «независимых» авторов – результат не только хорошо продаваемой «чернухи». В случае с гибелью мотоциклиста просто нет объекта для нападок. Помню поговорку из детства: «Купiý “Iж” – купляй i крыж!». В случае же суицида в армии СМИ однозначно виновным делают военное ведомство, более того, мастерам пера, «делающим криминал красиво», за каждым добровольным уходом солдата из жизни непременно мерещатся казарменные издевательства, пытки и даже ритуальные казни.

Делается это с целью раскачивания ментальных опор белорусской нации. Но наш народ за многовековую историю сформировал мощнейшую психическую устойчивость. Не проходят в Беларуси содомитские фестивали, не принимает народ и прочие мракобесные идеи. Вот и ищут жуки-древоточцы из СМИ: какую бы опору разгрызть да свалить. А защита Отечества – это центральная башня, на которой держатся все культурно-исторические коды белорусской нации. Для нашего народа Родина – это земля и люди на ней. Кто же еще, как не мы сами, должны их защитить? Но в уличных интервью крашеные юнцы с дефицитом мышечной массы, в коротких будто детских брючках, рассуждают о том, что можно быть мужиком и при этом совсем не обязательно быть защитником своей семьи, родни, Родины…

Чтобы не дуло из окна…

Каким образом можно противостоять постепенному демонтажу традиционных ценностей? Нельзя отступать ни на шаг. Даже малое преступление, особенно в сфере морали, опасно оставлять без соразмерного и адекватного ответа. Приемы навязывания известны, но существуют и контрприемы, позволяющие блокировать на рассудочном уровне неприемлемые идеи.

Попытки перевести приемлемое в разумное легко разрушаются, как только мы поймем, кому выгодно насаждаемое явление. Кому выгодно не служить в армии? Детей каких родителей вы никогда не встретите в солдатской казарме? А почему? А потому, что не барское это дело – солдатчина… Именно поэтому все призывы о необходимости перевода армии на исключительно контрактный принцип комплектования тщательно скрывают смысл: не служить самому и освободить от этой «плебейской повинности» своих детей.

Кроме этого, попытки рационализации неприемлемых явлений со стороны общественных деятелей обнуляются предложениями показать личный пример – начать с себя, своих родных и близких. Или ответить на вопрос: как к этому отнеслись бы их деды и прадеды?

Неслучайно Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил, что среди госслужащих не должно быть тех, кто не отслужил в армии, не имеет крепкой семьи с детьми.

Только представьте: отсрочки, а то и вовсе освобождение от армейской службы получили молодые работники сельского хозяйства и промышленности, те, кто своим трудом создает экономический базис государства. А в армию призывают в первую очередь «белые воротнички» – дизайнеров, блогеров, финансистов и прочих менеджеров, ибо пока токарь не выточит деталь, а слесарь не соберет агрегат – менеджер его не продаст, а финансист не подсчитает прибыль.

Чем чаще мы будем вскрывать приемы манипуляторов, логику их мыслей, тем меньше будет вероятность движения «Окна Овертона» по шкале реальных возможностей. Каждому надо мыслить самостоятельно, а не бездумно питаться готовыми информационными блюдами. Тем более, что нашему народу есть на что опереться – прочными нравственными маяками служат культура, нравы, традиции, обычаи и устои предков, где настоящий мужик – настоящий защитник.

Тимофей Чумаков.

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