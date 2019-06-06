Собрались за границу — уточните прививочный статус!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

По данным ВОЗ в странах Европейского региона (53 страны) в 2018г. зарегистрировано более 80-ти тысяч случаев заболевания корью, из них более 70 закончились летальным исходом. Основная доля заболеваний корью принадлежит Украине, где в 2018 г. корью переболело более 53 тысяч человек, в том числе 16 с летальным исходом. Напряженная ситуация отмечалась в Сербии (4 175 случаев, включая 15 летальных), Израиле (3 119 случаев, включая 2 летальных), Франции (2 913 случаев, включая 3 летальных), Италии (2 517 случаев, включая 8 летальных), Грузии (2 203 случая), Греции (2 193 случая, включая 2 летальных), Российской Федерации (2 256 случаев), Албании (1 466 случаев), Румынии (1 087 случаев). Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по кори в странах Европейского региона, особенно в Украине, в 2018-2019 гг. отмечаются заносы случаев кори и в нашу республику.





В 2018 г. в 7-ми регионах Республики Беларусь было зарегистрировано 259 случаев кори, из них 74% у взрослых. В подавляющем большинстве – это завозные случаи (большинство из Украины) и случаи у контактных с заболевшими лицами. Более 73% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори. За 2018 год в Брестской области зарегистрировано 36 случаев кори, в т.ч. среди непривитых 28, среди привитых однократно 3, среди привитых двухкратно 5. За 1 квартал 2019 года в Брестской области зарегистрировано 16 случаев кори, в том числе в Каменецком районе – 11, в Кобринском районе – 2, в Барановичском регионе – 1, в Брестском регионе – 2.

Корь – это типичная вирусная инфекция, а вызывающий ее вирус имеет целый ряд удивительных особенностей. Корь – одно из самых заразных заболеваний, известных в мире. Если человек, ранее корью не болевший и не имеющий прививочного иммунитета, будет контактировать с больным, вероятность заболеть самому чрезвычайно высока даже при мимолетном общении – практически 100%. Вирус поразительно летуч и передается воздушно-капельным путем: с потоками воздуха он легко разносится по помещениям, соседним комнатам и квартирам, больничным палатам, гостиничным номерам, на другие этажи здания через коридоры, лестничные клетки, вентиляционные каналы. Более того вирус кори около 2 часов может сохраняться во внешней среде, соответственно заражение возможно даже при нахождении в любом помещении, где до этого находился больной. Вначале очень сложно заподозрить, что человек заболел именно корью. Первые симптомы схожи с ОРВИ — температура, кашель, насморк, конъюнктивит. В этом опасность этого заболевания — пациент может не придать особого значения симптомам, приняв их за легкую простуду, и пойти на работу, в школу, в поликлинику. Инкубационный период – период от момента заражения до появления первых признаков болезни — обычно 8-10 дней. Для типичной кори характерна высокая температура (до 39- 40,5°C), грубый сухой навязчивый «лающий» кашель, резко выражена гиперемия конъюнктив — глаза краснеют и слезятся, больного беспокоит резь в глазах и боль от яркого света. И только через 2-3 дня на коже поэтапно появляется сыпь — розовые пятнышки, которые, сливаясь друг с другом, превращаются в пятна: сначала на лице (за ушами, на спинке носа, на щеках, на лбу) и шее, затем спускаются на туловище, руки и бедра, потом — на голени и стопы. Пациент заразен для не болевших и не привитых людей уже примерно за 1-2 дня до начала катаральных проявлений или за 3 дня до сыпи и перестает быть опасным через 5 дней после ее появления. Очень тяжело протекает корь не только у маленьких детей, но и у не привитых взрослых.

Опасна корь своими осложнениями, такими как пневмония, энцефалит, стоматит, миокардит. После кори у переболевшего временно формируется состояние иммунодефицита, что способствует наслоению тяжелых бактериальных инфекций. Уровень смертности от самого заболевания может достигать 3%. Специфического лечения кори нет. Она лечится только симптоматически, то есть принимаются препараты, которые снимают симптомы.

Наш Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Меры профилактики кори, основываются на здравом смысле и вполне очевидны. Стоит взвесить, существует ли у Вас именно сегодня реальная необходимость поездки в Украину или другие страны Европы, где регистрируется корь, и оценить, насколько эта поездка для Вас и Ваших близких безопасна. Если уж поездки не избежать, а Вы ранее не болели корью, и сведений о прививках нет или известно только об одной прививке, тогда стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за 2 недели до поездки. Для уточнения прививочного статуса против кори следует обратиться к своему участковому терапевту или педиатру. На сегодняшний день в прививочном кабинете районной поликлиники УЗ «Ганцевичская ЦРБ» есть возможность привиться взрослому человеку на бесплатной основе в зависимости от прививочного статуса.

Врач-статистик

УЗ «Ганцевичская ЦРБ» Юлия Мещерякова.

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