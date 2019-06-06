8 и 9 июня в Минской области пройдут выпускные балы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во взрослую жизнь шагнут 7623 выпускника центрального региона. Более 13 тысяч ребят закончат 9 класс.

8 июня торжественные мероприятия состоятся в 20 районах Минщины (6176 человек), 9-го — в 3 районах (Молодечненском, Мядельском, Столбцовском), а также в Минском областном государственном лицее и Минском областном кадетском училище (1447 человек).

После традиционного бала выпускникам будут вручены аттестаты. В торжественных церемониях, которые пройдут на базе учреждений образования, будут участвовать представители местных властей и шефствующих организаций.

В период проведения выпускных вечеров правоохранительные органы будут принимать дополнительные меры по охране общественного порядка.

«НН»