«Лучшее подворье-2019». Принять участие в конкурсе приглашаются одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках мероприятий, посвященных Году малой родины, в июне — августе 2019 года в Несвижском районе проводится традиционный конкурс «Лучшее подворье» среди граждан пожилого возраста. Его цель — укрепление социального статуса пожилого человека в обществе, развитие и популяризация делового и творческого потенциала людей старшего поколения и привлечение их к наведению порядка на земле.

Для участия в конкурсе приглашаются одинокие и одиноко проживающие граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, проживающие в г. Несвиже и Несвижском районе.

Заявки на участие принимаются до 13 июня в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а; телефон 5-16-24.