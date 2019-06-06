ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Конина - это прикольно, но я больше по драникам и борщу». Белорусский футболист - о Казахстане

07.06.2019 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До прихода в большой футбол Иван Маевский работал грузчиком на рынке в Речице и укладчиком-упаковщиком на метизном заводе. Играл в Гомельской области на турнирах среди заводчан и мечтал пробиться хотя бы в команду второй лиги. В 20 лет Маевского позвали в калинковичскую «Вертикаль». А сегодня он уже полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси, которая в эту субботу готовится принять бундестим.


Незадолго до матча националки журналисты SPORT.TUT.BY навестили Ивана Маевского в столице Казахстана, где он играет уже два с половиной года, и поговорили о легионерском опыте, жизни в степи, борще и конине.

«Термометр показывает минус 30 °C, а по ощущениям — минус 45 °С»

— Вы уже больше двух лет в Казахстане. Успели стать своим?

— Два года достаточно, чтобы привыкнуть, понять обычаи и традиции. Мне здесь вполне комфортно: в Казахстане все разговаривают на русском, много заведений европейского типа, где можно поужинать и хорошо провести время. К валюте тоже без проблем привык: у нас с вами недавно вообще миллионы были (улыбается).

Самым непривычным, наверное, до сих пор остается казахстанская погода и отсутствие зелени. После Беларуси, где много лесов и парков, жить в степи очень сложно.

— Пару примеров, почему суровая казахстанская погода не миф?

— В Астане (Иван Маевский, как и многие жители казахстанской столицы, до сих пор говорит именно Астана, а не Нур-Султан. — Прим. TUT.BY) сильные ветра задувают на протяжении всего года. Бывает, возвращаюсь из магазина с полными пакетами еды и сражаюсь с ветром, как супермен: я — в одну сторону, пакеты — в другую.


Здесь очень суровые зимы. Например, прошлой зимой температура опускалась до минус 50 °C. Иногда термометр показывает минус 30 °C, а по ощущениям написано — минус 45 °C. Футболистам везет: на зимние месяцы как раз приходится наш отпуск и сборы. Хотя перепады температур для Астаны — стандартная история круглый год. По моим наблюдениям, здесь отсутствует классическая осень и весна. 28 апреля на улице было плюс 20 °C, а через два дня выпал снег.

— Казахстан в 13 раз больше Беларуси. Что туристу в первую очередь надо здесь увидеть?

— В плане расстояний Казахстан, конечно, не Беларусь. Здесь невозможно сесть за руль, проехать 100 километров и через час оказаться где-то в совершенно новой локации. В Казахстане другие дистанции. Например, почти на все выездные матчи мы с командой летаем самолетом. Только в Караганду, до которой 260 километров, и еще один город добираемся автобусом. Туристам я бы посоветовал увидеть два главных города — Астану и Алматы. Остальные населенные пункты менее развиты и, на мой взгляд, не так интересны для иностранцев, хотя и там наверняка можно найти красоту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Mayeuski (@maevich20) 5 Окт 2017 в 1:15 PDT

«Конина — это прикольно, но точно не еда на каждый день»

— Местные называют Нур-Султан большой стройкой. Как вам живется в окружении подъемных кранов?

— Сейчас казахстанская столица действительно представляет собой грандиозную стройку. Если взглянуть на фотографии 10-летней давности, город просто не узнать: некоторых торговых центров тогда и близко не было. При этом из-за масштабного строительства в Астане встречаются здания с недоделками. Например, свою первую квартиру я снимал в высотке на 31-м этаже. И даже в новом доме в центре периодически возникали ситуации, когда все четыре лифта не работали и приходилось подниматься пешком.

— Казахстан дороже Минска?

— Плюс-минус одинаково. Хотя в Минске я бываю очень редко, поэтому мне сложно судить. Пообедать в кафе в торговом центре Астаны стоит 20−30 долларов. На эти деньги можно взять суп и горячее. В Минске примерно так же?


Точно могу сказать, что Астана дороже всех остальных городов Кахастана, как и Минск выше по ценнику, чем областные и районные центры. Согласитесь, поужинать в Речице и Минске — несопоставимо по стоимости.

— Ваш рацион в Казахстане сильно изменился?

— Нет, мы с женой питаемся как обычно. Единственное, в Астане не продают свинину. Знаю только одно место на рынке, где ее можно купить. В Казахстане не все жители — религиозные мусульмане, но тем не менее порядки такие.

Конечно, я пробовал национальные блюда. Самое традиционное — бешбармак (мясо-мучное блюдо из конины. — Прим. TUT.BY). Друзья угощали бешбармаком, который сделала коренная казашка. Могу сказать, что хорошо приготовленная конина — это вкусное и немного жирноватое мясо, которое не отличить от говядины. Конина — это прикольно, но точно не блюдо на каждый день. Я все-таки любитель нашей еды: драников, колдунов и борща.

«Друзья подкалывали: „Ну что, вы теперь нурсултаняне?“»


— Когда вы играли в Польше, то быстро выучили их язык. Как обстоят дела с казахским?

— На польском я даже интервью свободно раздавал, а казахский учить не начинал. Одни казахстанцы говорят между собой на казахском, другие — на русском. Я в раздевалке спокойно могу общаться по-русски.

Кстати, казахский в Астане звучит однозначно чаще, чем белорусский — в Минске. На мой взгляд, казахстанцы правильно делают, что заботятся о сохранении своей идентичности. У нас с этим сложнее. Недавно читал высказывание президента про «хуткасны рэжым» и вывески на белорусском. Неизвестно, как сейчас люди восприняли бы переход на белорусский язык.

Понятно, если и делать это, то делать постепенно. Например, я не смог бы сейчас свободно заговорить по-белорусски. В школе с этим было получше, но со временем какие-то слова позабылись. При этом я бы хорошо воспринял плавный переход на родной язык. Замечаю, что некоторые уже стараются идти в этом направлении. Например, часть матчей у нас комментируют по-белорусски. Мне нравится.

— В команде обсуждали политические перемены в Казахстане, переименование Астаны в Нур-Султан?

— Ребята в клубе особо не говорят об этом, а вот друзья из Беларуси и России подкалывали: «Ну что, вы теперь нурсултаняне или как?». Я по-прежнему говорю Астана и даже билеты и погоду по привычке смотрю в Астане, а не в Нур-Султане. Но политику ни с кем не обсуждаю. Больше про спорт общаемся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivan Mayeuski (@maevich20) 8 Ноя 2018 в 11:30 PST

— Окей. Тогда спортивный вопрос: что в Казахстане больше любят — футбол или хоккей?

— Здесь довольно своеобразное отношение к спорту. «Астана Арена» вмещает 30 тысяч зрителей. На матчи национального чемпионата приходит мало людей (три-пять тысяч), а как только наступает пора еврокубков — на арене 25 тысяч. То есть аншлаги собирают даже матчи с французским «Ренном» и киевским «Динамо», которые по статусу совсем не «Барселона». Магия слова «еврокубки» делает свое дело: на все футбольные игры европейского турнира приходит минимум 20 тысяч. На хоккей люди тоже ходят, по крайней мере «Барыс» собирает в КХЛ свою аудиторию.

— Разница во времени между Нур-Султаном и европейскими столицами три-пять часов. Лига чемпионов по местному начинается в час ночи. Жестковато.

— Ну да. Приходится смотреть матчи по утренним обзорам или ограничиваться первым таймом. Когда мы играем в еврокубках, то домашние игры начинаются в девять-десять вечера. А вот на выезде нужно подстраиваться под европейское время. Представьте, начало матча в девять по Европе, а для нас это уже час ночи. Помню, играли в Глазго (с Великобританией разница во времени еще больше), нам надо выходить на поле, а я сижу в раздевалке, зеваю и спать хочу. Хоть и прилетаем заранее — за день-два до игры, но этого не хватает, чтобы перестроиться. Такие издержки.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист сборной Беларуси Иван Маевский - о жизни в степи, конине и разнице культур.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика