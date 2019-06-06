«Прямая телефонная линия»

12 июня 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе учреждения «Кировский районный Центр социального обслуживания населения» будет проводиться «прямая линия» по вопросам социального обслуживания населения в Кировском районе.
На ваши вопросы ответят:
Наталья Валентиновна КРЫЛОВА – заместитель директора: 78-2-16;
Татьяна Ивановна ДАШКЕВИЧ – заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания: 77-3-03;
Маргарита Владимировна ГИРАЕВСКАЯ – заведующий отделением социальной помощи на дому: 78- 2-14;
Наталья Леонидовна ФИНЕВИЧ – заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста : 79-5-33;
Алла Николаевна ПЕЧЕНЬ – заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования: 77-6-80;
Анатолий Васильевич РИШКЕВИЧ – заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница: 74-3-37;
Ежедневно в центре работает телефон «горячая линия»: 77-6-80.