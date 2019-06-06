Почему куклы LOL Surprise такие популярные?

Источник материала: Аргументы и факты

Аббревиатура LOL расшифровывается как Lil Outrageous Littles — «немного эпатажные крохи». Что представляют собой куклы LOL и почему они так популярны?

Что такое LOL Surprise

Игрушка представляет собой шар из семи слоёв, или капсулу, или модный флакон с волосатой куклой внутри. Зависит от серии. Дети с удовольствием разворачивают упаковку, потому что в каждом новом слое их ждёт маленький подарок. Игрушка LOL содержит загадку-ребус, комплект наклеек, обувь и одежду для маленькой куклы, модный аксессуар — например, мобильный телефон или заколку.

В последнем слое прячется главный сюрприз — кукла. Ребёнок до последнего не подозревает, какая модель ему досталась, и это делает процесс распаковывания захватывающим и приятным.

Все детали игрушки сделаны из качественного пластика, а пластиковая упаковка легко превращается в подставку для куклы — например, ванночку для купания или сиденье.

Чемодан LOL Bigger Surprise





Если вы хотите увидеть, как ваша дочка прыгает от восторга при виде подарка, обратите внимание на эксклюзивный большой чемодан LOL Bigger Surprise 60 Surprises. Это стильный розовый чемодан с блёстками высотой 35 см, у него есть ручка для переноски. Внутри чемоданчика находится больше 60 сюрпризов, которые порадуют любую девочку.



Первый слой

Сразу под крышкой чемодана находится первая пластина с сюрпризами. На ней расположены 10 ячеек, в каждой из которых располагается по одному аксессуару LOL для куколок из комплекта. Чтобы достать аксессуары, нужно перевернуть пластинку и проткнуть место, в котором находится сюрприз.

Кроме этого, рядом с пластинкой ребёнок найдёт оригинальную лупу LOL из коллекции Decoder. Лупа пригодится, чтобы разглядеть тайные послания на шариках.

Второй слой

Под второй пластинкой чемодана находится мини-буклет с нарисованными эксклюзивными куколками, которые попадутся дальше. Это две большие куклы LOL Decoder, одна сестричка LOL и один LOL питомец. Также вы увидите перед собой шесть капсул ЛОЛ. В них спрятались парики для куколок. Переодевая парики, девочка сможет делать куклам разные причёски, кардинально меняя их внешний вид.

Третий слой

В третьей пластинке находится главный сюрприз — шарики с куклами! Это те самые две большие куклы LOL Decoder, одна сестричка LOL и один LOL питомец. Куколки покрыты блёстками глиттер и выглядят очень стильно. Все куколки LOL, которые попались в чемодане, меняют цвет в холодной воде. У одной начинает появляться чёрный пиджак, у второй — синий комбинезон, а у котика при соприкосновении с водой краснеют лапки.

В качестве бонуса под третьей пластинкой ребёнка ожидает пять пакетиков с париками и масками для кукол. С ними переодевать куколок будет ещё увлекательнее!

Как отличить оригинал куклы LOL от подделки

1) В первую очередь, проверьте, как написано название куклы. Очень часто для поддельных кукол используют логотип LQL вместо LOL. В этом случае перед вами копия, а не оригинал.

2) У оригинальной игрушки возле логотипа LOL Surprise всегда находится надпись TM (Trade Mark). На подделке такой надписи нет.

3) На упаковке настоящей куклы LOL должно быть описание игрушки с названием производителя (MGA Entertainment), реальными номерами телефонов и адресами офисов компании.

В интернет-магазине https://lolsurprise.by/ вы найдёте большой выбор оригинальных кукол LOL и других игрушек из этой серии. Магазин работает каждый день с 10:00 до 21:00.

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