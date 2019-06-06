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Рекомендации ГАИ во время жары

07.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в республике установится очень жаркая погода с дождями и грозами.

В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью.

Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Рекомендуется брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. Иметь в наличии в автомобиле исправный огнетушитель.

Обратите внимание, что в жаркую погоду в результате нагревания покрытия проезжей части происходит выступание на поверхность битума, который маслянистой пленкой покрывает дорожное полотно. Это значительно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к потере управляемости и увеличению тормозного пути. Такая пленка особенно опасна в начале дождя. При попадании в полосу дождя нужно сразу же, но очень плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.


 
 
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По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в республике установится очень жаркая погода с дождями и грозами.
 
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