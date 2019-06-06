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Пассажиры прыгают на ходу, инспектор висит на двери авто: видео безумной погони под Смолевичами

07.06.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Смолевичском районе инспекторы задержали пьяного бесправника. ГАИ Минской области показала видео безумной погони.

Инцидент произошел днем 6 июня. Внимание инспекторов привлек Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Они подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал, увеличил скорость и начал скрываться

Через 500 метров водитель VW снизил скорость, и в этот момент из автомобиля выпрыгнули два пассажира. Когда нарушитель остановился, один из инспекторов выбежал из патрульного авто и попытался вытащить ключи из замка зажигания VW, но водитель снова начал движение, сбросив сотрудника ГАИ на землю.

Примерно через километр водитель VW не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого он выбрался из машины через открытое окно и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 26-летний житель деревни Заречье. Девять дней назад (28 мая) он уже устраивал погоню с инспекторами. К слову, тогда он также был пьян.

Медосвидетельствование выявило у нарушителя 2,1 промилле алкоголя (в мае было 1,5 промилле).

За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ водитель VW отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. А за эту поездку на него составили пять протоколов (за погоню 28 мая составили 6). За повторное пьяное вождение в течение года ему грозит уголовная ответственность (ст. 317−1 УК). Машину его друга конфискуют.

 
 
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За оказание сопротивления сотрудникам ГАИ водитель VW отправился на 15 суток в изолятор временного содержания. Также на него составили 5 протоколов и возбудят...
 
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