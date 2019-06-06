«Первая технологическая война»: что Путин думает о ситуации между Huawei и США

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин назвал действия против компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет ТАСС.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба Кремля

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, — сказал Путин. — Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи».

Он заметил, что цифровизация призвана расширять горизонты для всех, кто открыт к переменам, «но и здесь, к сожалению, строятся барьеры». «Вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов, дело дошло до того, что даже в образовании ограничивается прием зарубежных студентов по тем или иным специальностям, — констатировал глава государства. — Ну это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове».

Напомним: конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в черный список. После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.

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