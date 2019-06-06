ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Первая технологическая война»: что Путин думает о ситуации между Huawei и США

07.06.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин назвал действия против компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба Кремля

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, — сказал Путин. — Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи».

Он заметил, что цифровизация призвана расширять горизонты для всех, кто открыт к переменам, «но и здесь, к сожалению, строятся барьеры». «Вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов, дело дошло до того, что даже в образовании ограничивается прием зарубежных студентов по тем или иным специальностям, — констатировал глава государства. — Ну это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове».

Напомним: конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в черный список. После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.

Смотрите, сколько у нас стоят смартфоны Huawei:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил президент России, в некоторых кругах ситуацию уже называют первой технологической войной цифровой эпохи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему куклы LOL Surprise такие популярные?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика