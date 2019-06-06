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Сегодня в Беларуси ожидаются сильные грозы и град
07.06.2019 15:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: msk.mr7.ru
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщили в Белгидромете, сегодня в период с 14.30 до 22.00 часов в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы. При этом возможны сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.
В отдельных районах может пройти град.
В Минске грозу ждут с 16 до 22 часов.
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
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