Сегодня в Беларуси ожидаются сильные грозы и град

Источник материала: Ежедневник



фото: msk.mr7.ru

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщили в Белгидромете, сегодня в период с 14.30 до 22.00 часов в юго-западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы. При этом возможны сильные ливни и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

В отдельных районах может пройти град.

В Минске грозу ждут с 16 до 22 часов.