«70 процентов – новые вещи». Лугина объяснила, почему хочет бороться с секонд-хендом

Источник материала: Ежедневник



фото: syl.ru

Глава «Беллегпрома» намерена обратиться в правительство, Палату представителей и Таможенный комитет с предложением урегулировать поставки в Беларусь новой одежды под видом бывшей в употреблении.

Свое намерение Татьяна Лугина объяснила необходимостью обеспечить честную конкуренцию между импортной и отечественной одеждой.

"Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и азиатских магазинов, - отметила Татьяна Лугина. - Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная, открытая. Чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства Беларуси", - цитирует Лугину БЕЛТА .

По данным концерна, сегодня 70% ассортимента магазинов секонд-хенда составляют новые вещи.