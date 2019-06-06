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«70 процентов – новые вещи». Лугина объяснила, почему хочет бороться с секонд-хендом

07.06.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«70 процентов – новые вещи». Лугина объяснила, почему хочет бороться с секонд-хендом

фото: syl.ru

Глава «Беллегпрома» намерена обратиться в правительство, Палату представителей и Таможенный комитет с предложением урегулировать поставки в Беларусь новой одежды под видом бывшей в употреблении.

Свое намерение Татьяна Лугина объяснила необходимостью обеспечить честную конкуренцию между импортной и отечественной одеждой.

"Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и азиатских магазинов, - отметила Татьяна Лугина. - Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная, открытая. Чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства Беларуси", - цитирует Лугину БЕЛТА.

По данным концерна, сегодня 70% ассортимента магазинов секонд-хенда составляют новые вещи.

 
 
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Глава «Беллегпрома» намерена обратиться в правительство, Палату представителей и Таможенный комитет с предложением урегулировать поставки в Беларусь новой...
 
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