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«70 процентов – новые вещи». Лугина объяснила, почему хочет бороться с секонд-хендом
07.06.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: syl.ru
Глава «Беллегпрома» намерена обратиться в правительство, Палату представителей и Таможенный комитет с предложением урегулировать поставки в Беларусь новой одежды под видом бывшей в употреблении.
Свое намерение Татьяна Лугина объяснила необходимостью обеспечить честную конкуренцию между импортной и отечественной одеждой.
"Мы не боимся конкуренции в части секонд-хенда и азиатских магазинов, - отметила Татьяна Лугина. - Мы просим и будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная, открытая. Чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства Беларуси", - цитирует Лугину
По данным концерна, сегодня 70% ассортимента магазинов секонд-хенда составляют новые вещи.
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Глава «Беллегпрома» намерена обратиться в правительство, Палату представителей и Таможенный комитет с предложением урегулировать поставки в Беларусь новой...
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